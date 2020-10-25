水域遊憩遊客爆增 IRB救生艇走「鵬琉線」演練

屏東縣水上救生協會昨、今天分別橫渡小琉球，並進行操演。（記者陳彥廷翻攝）

2020/10/25 22:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球是國內新興景點，尤其又以水上活動最為興盛，但溺水或漂流事件層出不窮，屏東縣水上救生協會週末以IRB救生艇往返「鵬琉線」的大鵬灣、小琉球，並在海面上進行操生項目，就盼提昇海域救援能量。

屏東縣水上救生協會每年為大鵬灣帆船生活節戒護風帆橫渡小琉球賽事，這個週末則是自己駕駛IRB橫渡並藉以訓練，理事長林端清說，小琉球這幾年水上遊憩人口大增，但也伴隨著滑獨木舟體力不濟、潛水、戲水遭漂流，甚至船隻擱淺意外案件增加，為加強小琉球海域的安全戒護，亟待本島防救單位人力支援，確保遊客平安。

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屏東縣水上救生協會及高雄市防災協會週六共約30人、9艇、1水上摩托車，從大鵬灣國家風景區帆船基地出發，在大鵬灣與小琉球間海域進行船艇操駕、近岸救援及人員搜救訓練，以提昇海象應變及搜救能力，從杉福漁港上路，今天則是原途返回大鵬灣，行經台灣海峽時，還在海面上操作以IRB串聯成連環船，如同「九星連珠」。

林端清表示，IRB為極為實用救援載具，行程中考官隨時出題，從基礎的操駕IRB繞標到真人落水模擬溺者前往救援等，全都要實兵操練，精進救災人員的開放水域救援技巧及觀念，其中在有浪的海面上將IRB靠攏，這次也成功連接9艇，創造穩定空間，兩天一夜的渡海，也促進協會成員的凝聚力及默契，在救災時更能發揮事半功倍的效能。

屏東縣水上救生協會昨、今天分別橫渡小琉球，並進行操演。（記者陳彥廷翻攝）

屏東縣水上救生協會昨、今天分別橫渡小琉球，並進行操演。（記者陳彥廷翻攝）

屏東縣水上救生協會昨、今天分別橫渡小琉球，並進行操演。（記者陳彥廷翻攝）

屏東縣水上救生協會橫渡小琉球進行操演。（記者陳彥廷攝）

屏東縣水上救生協會橫渡小琉球進行操演。（記者陳彥廷攝）

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