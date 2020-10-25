台南古蹟火災風險評估研究獲銀獎 家齊高中想分享給市府

台南家齊高中以「蹟不可失！什麼樣的古蹟容易失火─台南市古蹟火災風險評估研究」，獲得第19屆高中地理奧林匹亞競賽銀牌獎。（台南家齊高中提供）

2020/10/25 22:34

［記者劉婉君／台南報導］台南家齊高中2年級學生許立欣、洪佩芠、陳亭妤，在地理科教師龔琪嵐、杜雅鈴指導下，以「蹟不可失！什麼樣的古蹟容易失火─台南市古蹟火災風險評估研究」，獲得第19屆高中地理奧林匹亞競賽銀牌獎，師生希望將成果分享給台南市政府，強化台南古蹟防災。

台南市文化局表示，歡迎家齊高中師生提供相關資料，而目前南市國定古蹟台南孔廟、赤崁樓、大天后宮及祀典武廟均設置有科技防災設備，其他古蹟則由人員巡邏通報。

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家齊高中師生實地走訪台南市舊市區28處磚造木構及木材建築的古蹟或歷史建築，調查紀錄警報設備、消防器具、環境風險等條件後，發現有17處與鄰近建築無保持防火間距或一旦發生火警時可能延燒，另有12處建物附近堆放易燃物。

研究也發現，古蹟近幾年若修繕比例較高時，通常消防設備完備性較高，危險性與火災風險也相對較低，修繕比例較低者消防設備的完備性則相對較低。

研究建議公部門對現有或即將被指定的歷史建築及古蹟，可增設巡邏箱加強巡邏，並設置住宅式警報器，以彌補現有消防警報完備性不足的問題，同時推廣性能式法規，使古蹟建物能設置對防災真正有效的設備。

家齊高中地理科教師龔琪嵐（右）、杜雅鈴（左）希望能將獲獎的研究成果，提供給台南市政府參考。（記者劉婉君攝）

國定古蹟台南孔子廟設置有科技防災設備。（記者劉婉君攝）

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