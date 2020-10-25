斷軌案懲處吹哨人？台鐵：通報處理是本份工作非吹哨人

5月19日台鐵成功站南邊西正線鋼軌斷裂卻誤報，列車在不知情驚險通過，事後傳出當時率先發現通報的員工被列入連坐懲處；圖為台鐵普悠瑪列車。（資料照，記者侯承旭攝）

2020/10/25 20:13

〔記者林曉雲／台北報導〕有媒體報導台鐵針對成功站斷軌案懲處「吹哨人」，台鐵今晚澄清說明，並未刻意針對通報人處分，台鐵局同仁依職責發現有設施異常、應及時通報與處理是本分工作，並不存在有吹哨人之問題。

成功站斷軌案的關鍵在於，為何斷軌後沒有及時處理，從微小裂痕演變成鋼軌斷裂。台鐵表示，已重啓調查組成專案小組，並邀請國內軌道界之專家學者共同替台鐵檢討把脈，明天下午將召開第一次專案調查會議，同一時段台鐵局並派一組人赴現場再度訪談相關同仁及主管釐清案情，專案檢討報告將於兩週內呈報交通部，再一週提出第2波獎懲名單，有疏失應負責者依規定懲處，有採取適當處置者也將予以獎勵，有管理疏失之主管層級也會檢討其行政責任並究責。

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今年5月19日，台鐵成功站南邊西正線鋼軌斷裂案之懲處名單，台鐵說明，台鐵局是依據內部調查結果及審議制度懲處，主要係因相關當事人（該轄區養路主管）未依照規定完成鋼軌抽換之妥適處置，且車站未落實通報調度員，致有行車安全之虞，台鐵局審議後，依據責任疏失輕重程度，給予相關當事人適當之懲處，並未刻意針對通報人處分，況且台鐵局同仁依職責發現有設施異常、應及時通報與處理係為本分工作，並不存在有吹哨人之問題。

台鐵表示，現有軌道均為長焊鋼軌，金屬材料易受熱脹冷縮影響，鋼軌長度會有伸縮變化，冬天可能斷軌，世界各國之鐵路皆然，惟一般斷軌都是微小裂痕，及時處理抽換短鋼軌即可。

台鐵強調，鐵路運輸最重要就是安全，針對此案缺失，台鐵局將徹底檢討，提出精進改善對策，並持續努力推動落實，避免類此事件再次發生，以確保行車安全。

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