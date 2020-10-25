學童冒強風海邊淨灘 撿到這個瓶子好訝異

在雲林四湖沙灘淨灘撿到中國產的礦泉水瓶，學童驚呼，這一瓶飄洋過海6、700公里。（記者黃淑莉攝）

2020/10/25 18:35

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林多所國小學童今天下午不畏強勁東北季風，在四湖鄉長濱長廊撿拾垃圾淨灘，2個小時撿了好幾包垃圾，其中以保特瓶等飲料杯最多，有人撿到中國生產的礦泉水保特瓶引起大家討論，想到瓶子漂洋過海6、700公里來到台灣，可見對海洋生態影響多大，請大家不要再亂丟垃圾。

土庫秀潭國小老師蔡淳惠有鑑學校許多孩子很少外出遊遊，甚至有人沒看過海，發起「我們海想做更多」活動，帶著學童及家長一起到四湖海灘淨灘，北港東榮國小、口湖興南國小、元長和平國小也有多位師生一起響應。

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「好像在挖寶！」學童柯妍希說，在沙灘撿到螢光棒、撲克牌、綁蚵架的繩子等垃圾，能為環境盡一份心力，覺得很有意義。

雲林縣民王詩雅帶著3歲女兒、剛滿周歲的雙胞胎兒子及先生全家人響應，她說，看到鯨魚肚子都是塑膠袋等新聞很不捨，特別帶著家人來參加，透過身教讓孩子知道要愛護我們的地球。

秀潭國小校長劉信利說，這次淨灘活動主打「不只撿垃圾，更要減垃圾」，淨灘參與人員需自備水壺、環保餐具等，讓沙灘不會因為淨灘活動而增加額外的塑膠廢棄物。

蔡淳惠表示，今天撿到的垃圾以寶特瓶等飲料杯，還有浮球、大型保麗龍等漁業垃圾最多。

雲林秀潭國小等多學校師生、家長今天下午到四湖海灘撿垃圾淨攤。（記者黃淑莉攝）

民眾王詩雅帶著先生、3歲女兒及周歲雙胞胎兒子一起響應淨灘活動。（記者黃淑莉攝）

學童冒著強風撿垃圾，以保特瓶等飲料杯最多。（記者黃淑莉攝）

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