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    花蓮35名志工集結淨山 清出大禹嶺235公斤垃圾

    志工淨山。（花蓮林管處提供）

    志工淨山。（花蓮林管處提供）

    2020/10/25 16:23

    ［記者王峻祺／花蓮報導］林務局花蓮林區管理處與戶外亦溯休閒運動社、慈濟大學登山社及黑潮海洋文教基金會等35名志工合作，24日至中橫大禹嶺山區及附近停車場等地淨山，並以吊掛垂降方式，徒手撿拾高山廢棄物，耗費5小時清運，總計清出235公斤垃圾。

    花蓮林管處響應山林開放政策，多次與學校、社團等單位舉行淨山活動，3月才到壽豐鹽寮的防風保安林地，清理被民眾丟棄於草叢或岩壁間的廢棄物，由志工等人以繩索沿著山壁垂降清理環境，接著出動獨木舟在花蓮溪打撈漏網垃圾，總共清出近400公斤大小廢棄物。

    花蓮林管處昨日則與35名志工至中橫大禹嶺地區台14甲40.8公里處及大禹嶺停車場等地淨山，以吊掛方式清理垃圾，總計清出235公斤廢棄物，並由新城工作站支援清運垃圾下山。

    戶外亦溯休閒運動社表示，因常在山區辦理攀岩吊掛活動，發現很多廢棄物被棄置在公路或步道下方，清理上有一定難度，社員具攀岩吊掛專長與經驗，去年主動發起「大禹嶺淨山計畫」，並結合花蓮林管處以吊掛方式淨山，希望藉由實際行動提供民眾乾淨山林景觀。

    花蓮林管處呼籲，這次的廢棄物中以寶特瓶 、食品包裝、餐具盒、塑膠提袋、鐵鋁罐為大宗，顯見民眾公德心仍待加強，另有碎玻璃、汽車輪圈、交通三角錐、交通指揮棒、錄影帶、安全帽、木棧板等特殊物品，不僅汙染環境，也恐成為森林火災的燃料，希望大家一起守護山林，朝無痕山林邁進，讓環境更乾淨。

    總計清出235公斤垃圾。（花蓮林管處提供）

    總計清出235公斤垃圾。（花蓮林管處提供）

    垃圾分類。（花蓮林管處提供）

    垃圾分類。（花蓮林管處提供）

    志工以吊掛方式清理垃圾。（花蓮林管處提供）

    志工以吊掛方式清理垃圾。（花蓮林管處提供）

    廢棄物中以寶特瓶 、食品包裝、餐具盒、塑膠提袋、鐵鋁罐為大宗，另有碎玻璃、汽車輪圈、交通三角錐等特殊物品。（花蓮林管處提供）

    廢棄物中以寶特瓶 、食品包裝、餐具盒、塑膠提袋、鐵鋁罐為大宗，另有碎玻璃、汽車輪圈、交通三角錐等特殊物品。（花蓮林管處提供）

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