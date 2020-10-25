中天換照聽證會明登場 裁罰歷史、國家安全、自律機制成為重點

NCC中天換照聽證會明天上午9時30分登場。（資料照）

2020/10/25 09:46

〔即時新聞／台北報導〕攸關中天新聞台是否順利換照的聽證會，將於明天（週一）上午9時30分登場，中天新聞台過去6年間營運爭議狀況、裁罰歷史、自律機制，還有中天報導方式是否對國家安全有不利影響，預料將成為聽證會攻防重點。

此外，NCC公開邀請神旺投資股份有限公司董事長蔡衍明先生親自出席參加聽證會，說明例行營運、經營方針及相關具體細節，蔡衍明並未明確回覆是否參加，如果蔡董出席，勢將成為鎂光燈焦點。

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明天會議主持人為NCC委員蕭祈宏、王維菁、林麗雲。當事人為中天電視；利害關係人為神旺投資、海洋投資、兆昇投資。受限於場地限制，不開放一般民眾出席。但將全程直播<網路直播請按此>，

根據《衛廣法》新聞台每6年要換照，中天新聞台上次換照時間為103年12月3日，當時NCC要求中天新聞台定期辦理員工教育訓練、邀請學者專家或公民團體參與倫理委員會、聘用專職專責編審人員、落實獨立審查人制度，履行新聞自律，保障公眾視聽權益。

根據NCC公告，明天聽證會主題包括，中天是否已履行前次換照之附款與行政指導，及評鑑命改善事項？中天過去營運狀況，違規裁罰案件是否過多？自律內控機制是否失能？

內控機制部分，中天新聞是否落實節目製作流程自律、避免外界不當干預新聞製播、自律倫理委員會有效運作、獨立審查人有效運作、改善過去違規情事，並提升新聞專業自主。

人事及財務結構方面，中天新聞台的組織及執行能力是否足以落實營運計畫？財務結構與財務狀況是否健全？其股權結構與負責人是否對新聞獨立製播有不利影響？節目規劃是否落實視聽多元及弱勢保障？員工勞動權益是否保障？

換照案對國家安全、產業整體發展、公共秩序或善良風俗之影響？換照案就閱聽眾權益、新聞專業自主、節目品質及勞動權益之影響？

NCC強調，依法監理廣播電視媒體業者，「新聞自由」與「新聞專業」二者不可偏廢，高舉新聞自由也不能刻意迴避新聞專業的要求。呼籲各界尊重NCC職權，給予獨立專業審查之空間，共同維護我國廣電媒體之自由、專業環境。

聽證會時程表（NCC網站）

中天新聞台過去幾年新聞爭議不斷，裁罰歷史豐富，如何對外說明強化新聞自律機制，將成為換照過否的重點。（資料照）

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