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    首頁　>　生活

    重陽節前夕「翻轉老化」活動 陳時中感嘆自己老了

    衛福部結合台灣老人學學會於重陽節前夕、今日下午在西門紅樓2樓劇場舉辦「翻轉吧！我的七老八十」活動，衛福部長陳時中（右）出席活動。 （記者劉信德攝）

    衛福部結合台灣老人學學會於重陽節前夕、今日下午在西門紅樓2樓劇場舉辦「翻轉吧！我的七老八十」活動，衛福部長陳時中（右）出席活動。 （記者劉信德攝）

    2020/10/24 19:49

    〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部結合台灣老人學學會於重陽節前夕、今日下午在西門紅樓2樓劇場舉辦「翻轉吧！我的七老八十」活動，衛福部長陳時中出席活動時表示，自己快要70歲了，「也是老了」，年輕的時候有10個夢想都沒有做，現在要開始計劃、逐步完成。

    今日活動現場營造為別具風格的Talking Bar，由陳時中化身為翻轉Bar老闆開場帶動現場氣氛，並由知名人士盛竹如扮演服務生，介紹奚臺陽、潘秀雲、鄭夙良及陳景德共4位高年級生出場，分享自己精彩的老年生活，希望藉此翻轉一般社會大眾對於老年的刻板印象，並鼓勵長輩嘗試新事物。

    陳時中指出，台灣已經進入高齡社會，年輕人要承擔照顧壓力，老年人則有被照顧的需要，政府積極推動長照，就是希望可以照顧老人，但更重要的是，老人家的想法也要做一些改變，才能讓老年生活更好，希望翻轉老年人的人生。

    陳時中提到，年輕的時候，自己有10個夢想都沒有做，那像現在「我也是老了」，已經快要70歲了，所以也開始來思考這些事情、開始計劃起，要有一些行動，逐步完成相關的事情。

    根據衛福部資料，我國在2018年3月時，全國65歲以上的老年人口比率首次超過14％，進入「高齡社會」，到2025年時，更將攀升到20％，等於每5人就有1人是老年人，正式進入「超高齡社會」。

    衛福部結合台灣老人學學會於重陽節前夕、今日下午在西門紅樓2樓劇場舉辦「翻轉吧！我的七老八十」活動，衛福部長陳時中出席活動。 （記者劉信德攝）

    衛福部結合台灣老人學學會於重陽節前夕、今日下午在西門紅樓2樓劇場舉辦「翻轉吧！我的七老八十」活動，衛福部長陳時中出席活動。 （記者劉信德攝）

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