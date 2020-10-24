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    太魯閣峽谷音樂節 千人以草地為席聆賞天籟樂音

    內政部長徐國勇今出席太魯閣峽谷音樂節，讚譽這是場最愜意舒適的音樂盛典。 （記者王峻祺攝）

    內政部長徐國勇今出席太魯閣峽谷音樂節，讚譽這是場最愜意舒適的音樂盛典。 （記者王峻祺攝）

    2020/10/24 16:56

    ［記者王峻祺／花蓮報導］邁入第19年的太魯閣峽谷音樂節今在太魯閣台地登場，以「天地樂章，詠唱自然」為題，邀請多組國內外音樂家、歌手及樂團在山水間詠唱演出，即使現場天色陰霾，仍吸引上千遊客以草地為席聆賞天籟樂音，內政部長徐國勇也出席音樂節，讚譽這是場最愜意舒適的音樂盛典。

    太魯閣峽谷音樂節今在台地登場，上、下午2場次吸引上千人聆賞，許多民眾配合防疫遵守規定戴口罩入場。徐國勇出席下午場活動，開場致詞時感謝國人配合防疫，才能在全世界疫情嚴峻之時，還能相聚一起參與這麼棒的音樂會，相當不簡單。

    徐國勇說，來到太魯閣參加峽谷音樂節，舉頭一望就有最漂亮的天空、最美麗的山，台灣有268座海拔3千公尺以上高山，大部分就在這附近，每座山都有靈性，跟音樂會相互結合，民眾也能隨地就坐，甚至躺著仰望天空，感受最愜意快樂的盛會。

    太魯閣國家公園管理處表示，下午場原定登場演出的韓國男中音丁一憲，因昨傳出身體不適，雙側聲帶發炎，經醫師診斷需禁聲休息，因此無法登台，承辦單位今邀請台灣知名男中音李增銘和台北愛樂交響樂團與女高音蔣啟真攜手演出，深獲民眾肯定。

    邁入第19年的太魯閣峽谷音樂節今在太魯閣台地登場，以「天地樂章，詠唱自然」為題，邀請多組國內外音樂家、歌手及樂團在山水間詠唱演出，即使現場天色陰霾，仍吸引上千遊客以草地為席聆賞天籟樂音。（記者王峻祺攝）

    邁入第19年的太魯閣峽谷音樂節今在太魯閣台地登場，以「天地樂章，詠唱自然」為題，邀請多組國內外音樂家、歌手及樂團在山水間詠唱演出，即使現場天色陰霾，仍吸引上千遊客以草地為席聆賞天籟樂音。（記者王峻祺攝）

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