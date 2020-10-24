彰縣海景青年宅沒地下停車場 議員質疑影響購屋意願

臨海的彰化縣伸港鄉，繼有全台最美的自然生態教育中心、白色小屋後，未來也會有西部唯一的青年住宅，青年宅臨海將有海景屋的夢幻美景出現。（縣府提供）

2020/10/24 14:19

［記者張聰秋／彰化報導］彰化縣繼內政部營建署規劃在彰化市學士街興建只租不賣的社會住宅後，縣府自辦只賣不租的青年住宅興建案，規劃在臨海的伸港鄉國宅專區興建青年住宅，限定滿20歲到未滿45歲的彰化縣民才能買，不過，民代質疑，居然沒有規劃地下停車場，屋主愛車被迫停外面，天天吹海風、吃「鹽水」濕氣過重，勢必影響年輕人的購屋意願。

縣府將花4.6億元在伸港鄉國宅專用區、即百甲重劃區的國宅專用區，分4期在佔地6000多坪的土地，興建總戶數600戶的青年住宅，首期1600坪、7層樓高。興建案臨近海邊，將有海景房的美麗樣貌，房子面朝大海，天天打開落地窗，坐在陽台欣賞潮水變化和日落餘暉，好夢幻的景象！

請繼續往下閱讀...

但縣議員柯振杯為在地年輕人發聲，他說，基地就在全興工業區什股區，最靠近海邊的地段，風大、海水鹽味重，年輕人大都先有車才有房，沒做好停車設備會影響購屋意願，青年宅7層樓高竟然沒有地下室停車空間，年輕人沒有遮風避雨的地下室平面車位可放愛車，只能放在外面，一旦下雨，下了車還要淋雨才能回到家，對年輕人來說很不方便，蓋青年宅眼光放遠，不是蓋好就好。

青年宅開放全縣符合規定的縣民抽籤購買，柯振杯要求縣府保留15%優先讓伸港子弟承購。

對此，建設處長陳威宏指出，青年住宅1戶1車位，車位為法定停車，究竟要在地下室或戶外法定空間的配置，甚至要不要另建立體停車塔作為需求，都是未來考量的方向，青年宅限定承購資格，目的希望讓縣內縣民居者有其屋，縣議員建議會納入後續審慎考量。

勞工處長吳蘭梅指出，伸港鄉的青年住宅和彰化市社會宅有所差異，社會宅只租不賣並且限定對象，經濟弱勢、外出求學就業為主，有其租用年限和租金低於市場行情的要件，為暫時性協助特定對象，而青年宅房子可以買賣，設定購屋條件需滿20歲、未滿45歲，在彰化縣設籍2年以上，全戶人口裡面不能擁有房屋，不動產部分現值不能超過1000萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法