攜手逾半世紀 澎湖府會雙首長表揚金鑽婚夫妻

相知相守74年的薛在我、薛才春季夫妻，是澎湖金鑽婚最久的夫妻。（記者劉禹慶攝）

2020/10/24 13:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕執子之手走過半世紀歲月，澎湖縣重陽敬老金鑽婚表揚活動，今日正式登場，由府會雙首長縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲頒發金鑽婚證書，見證近一甲子相知相守的愛情，並給予現代年輕夫妻一個最佳的示範。

雖然夫妻兩人都已坐輪椅，但執子之手走過半世紀以上的愛情堅貞不渝。（記者劉禹慶攝）

在甜蜜優雅的音樂中，23對金鑽夫妻身著禮服，臉上洋溢著幸福的笑容，在家人的陪伴下，緩緩地由紅地毯步入會場，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲在紅毯端迎接金鑽夫妻，馬公市長葉竹林、馬公市代會主席許國政、議員蘇陳綉色、社會處長陳寶緞、澎湖縣照顧服務協會理事長李豫花等人都到場祝福。

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金鑽婚表揚夫妻，都是家庭美滿子孫滿堂。（記者劉禹慶攝）

今日接受表揚的23對金鑽婚夫妻，年齡都在80歲以上，婚齡55年以上，尤其，有2對長輩婚齡超過70年，其中長達74年的西嶼鄉薛在我（97歲）、薛才春季（95歲）夫妻；第2為結褵70年湖西鄉林再亨、林劉玉素夫妻，根據統計23對中婚齡55年6對、 60年15對、70年2對。

另21對表揚名單，莊長待、莊廖金釵；許明智、許陳花；蘇福成、歐烏箸；辛添榮、辛蔡翠琴；陳豐原、陳張素月；邵文雄、邵洪樹池；葉文習、葉高市；歐再添、歐高後；黃火發、黃王彩雲；謝光明、謝許春；孫永林、陳金葉；林高明、林蔡銓；蔡佛庇、歐寶允；陳年輾、陳曾秀鶯；吳順輝、許雪清；楊水明、楊吳玉蜂；顏東洲、顏許雪花；陳炳昌、陳金隊；顏天來、顏洪釋迦；陳水德、陳曾凉藕；許陸選、許邵玲。

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