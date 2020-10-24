竹縣非停灌區稻田未列補助範圍？陳吉仲：下週啟動補助措施
［記者洪美秀／新竹報導］針對新竹縣北埔鄉、峨眉鄉非經濟部宣佈停灌區內的稻田，也因旱情受到影響，卻未被列入農委會的停灌區補償範圍，對此，農委會陳吉仲今天在新竹市受訪時表示，農委會將實際到現場了解，同時也會把中南部非灌區內的農民的情況都納入考量，下週就會啟動全面節水、低灌區的補償措施討論。
陳吉仲說，他日前也到嘉義了解非灌區農民稻田的情形，他強調，不是在停灌區內，非灌區的農民，因台灣經歷56年沒有颱風侵台的情形，導致桃竹苗地區水庫的集水區降雨量只有平常3成到4成，少了近6成，且是1947年來，水庫蓄水量第3低。這種情形在南部也會越來越明顯，也會出現類似問題。
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他說，有關新竹縣北埔、峨眉稻米的部分，會實際到現場去了解，政府在面對乾旱時，就是照顧好所有農民權益，包括有天然災害現金救助，而產業也有「有機質肥料」的補助，此外，他在2週前就召開旱情對農民的影響，下週也會宣佈，所有非灌區及灌區的節水和補助措施，農委會也會啟動各地改良場130場的宣導，他相信中南部也會遭受同樣的影響，不會只有北埔及峨眉，政府會用最快速度來照顧農民，降低農民的損失。