竹縣非停灌區稻田未列補助範圍？陳吉仲：下週啟動補助措施

針對新竹縣北埔峨眉兩鄉的稻田未列入農委會停灌區補償範圍內，農委會主委陳吉仲強調下週會啟動所有停灌及非灌區的補償措施討論，也會把中南部農民的情況列入討論。（記者洪美秀攝）

2020/10/24 12:37

［記者洪美秀／新竹報導］針對新竹縣北埔鄉、峨眉鄉非經濟部宣佈停灌區內的稻田，也因旱情受到影響，卻未被列入農委會的停灌區補償範圍，對此，農委會陳吉仲今天在新竹市受訪時表示，農委會將實際到現場了解，同時也會把中南部非灌區內的農民的情況都納入考量，下週就會啟動全面節水、低灌區的補償措施討論。

陳吉仲說，他日前也到嘉義了解非灌區農民稻田的情形，他強調，不是在停灌區內，非灌區的農民，因台灣經歷56年沒有颱風侵台的情形，導致桃竹苗地區水庫的集水區降雨量只有平常3成到4成，少了近6成，且是1947年來，水庫蓄水量第3低。這種情形在南部也會越來越明顯，也會出現類似問題。

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他說，有關新竹縣北埔、峨眉稻米的部分，會實際到現場去了解，政府在面對乾旱時，就是照顧好所有農民權益，包括有天然災害現金救助，而產業也有「有機質肥料」的補助，此外，他在2週前就召開旱情對農民的影響，下週也會宣佈，所有非灌區及灌區的節水和補助措施，農委會也會啟動各地改良場130場的宣導，他相信中南部也會遭受同樣的影響，不會只有北埔及峨眉，政府會用最快速度來照顧農民，降低農民的損失。

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