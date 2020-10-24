「地表最美區間車」抵台！預計明年春節前北部都會區上路

「地表最美區間車」EMU900型通勤電聯車，首批2列共20輛車抵台，台鐵局今在花蓮港8號碼頭舉行迎車啟動儀式。（記者王峻祺攝）

2020/10/24 12:05

［記者王峻祺／花蓮報導］「地表最美區間車」EMU900型通勤電聯車，首批2列共20輛車抵台，台鐵局今在花蓮港8號碼頭舉行迎車啟動儀式，並由「DT668國王蒸汽火車」牽引禮賓，「79歲阿公迎接新生兒」，吸引許多鐵道迷沿線搶拍，交通部政務次長陳彥伯喻是「百鍊重生」！台鐵局長張政源說，2列新車測試合格後，預計趕在明年春節前上路，投入北部都會區運行。

張政源說，台鐵每天運輸將近65萬人次，其中8成是通勤需要，被網友譽為是「地表上最美區間車」的EMU900型通勤電聯車，2列新車在進行相關測試並取得驗證合格後，預計趕在明年春節前上路，主要先行投入北部都會區行駛。

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他說，EMU900型通勤電聯車大幅升級安全、外觀、美學及服務，另外最重要的就是增加運能，透過內部空間優化設計配置，每列車的運能將可提升約40％，引進新車後，將足以應付愈來愈大的通勤需求。

張政源說，其餘新車將分別於2021年交車10列共100輛、2022年交車12列共120輛、2023年前全數交車完畢，陸續運行後，會視各地需求調度行駛，至於明年6月的600輛城際列車抵台，則會以花東運輸為主。

首批2列共20輛的EMU900型通勤電聯車，今早運抵花蓮港，工作人員隨即進行卸船起吊與列車編組作業，交通部政務次長陳彥伯、台鐵局長張政源、立委陳歐珀、駐台北韓國代表部姜永勳、花蓮縣長徐榛蔚及行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷等人受邀出席迎車啟動儀式，與幸運獲得限量入場的百位民眾見證「最美區間車」。外場數百名鐵道迷，則沿線守在臨港線、北迴線鐵路至花蓮車站，爭相目睹新車風采，拍好拍滿。

台鐵斥資253億元採購52列車組（520輛）EMU900型通勤電聯車，採10輛1編組，相較於現有通勤電聯車主力車種EMU700、800型採用8輛編組，運能大幅提升，列車控制監視系統（TCMS）性能也同步提升，增加行車安全。

其中1列史上最美區間車，明早10點至下午4點將會停靠花蓮車站亮相，民眾可近距離一睹新車以「A Smiling Welcome」（笑臉迎人）為主體設計的現代感外觀，包括採銀色流線型車殼加上墨黑鏡面、車頭搭配綠色腰帶勾勒微笑線型。

首批2列共20輛的EMU900型通勤電聯車，今早運抵花蓮港，工作人員隨即進行卸船起吊與列車編組作業。（記者王峻祺攝）

EMU900型通勤電聯車大幅升級安全、外觀、美學及服務，另外最重要的就是增加運能，透過內部空間優化設計配置，每列車的運能將可提升約40％。（記者王峻祺攝）

台鐵局今在花蓮港8號碼頭舉行EMU900型通勤電聯車迎車啟動儀式，並由「DT668國王蒸汽火車」牽引禮賓，吸引許多鐵道迷沿線搶拍。（記者王峻祺攝）

其中1列史上最美區間車，明早10點至下午4點將會停靠花蓮車站亮相，民眾可近距離一睹新車以「A Smiling Welcome」（笑臉迎人）為主體設計的現代感外觀，包括採銀色流線型車殼加上墨黑鏡面、車頭搭配綠色腰帶勾勒微笑線型。 （記者王峻祺攝）

首批2列共20輛的EMU900型通勤電聯車，今早運抵花蓮港，工作人員隨即進行卸船起吊與列車編組作業，交通部政務次長陳彥伯、台鐵局長張政源、立委陳歐珀、駐台北韓國代表部姜永勳、花蓮縣長徐榛蔚及行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷等人受邀出席迎車啟動儀式。（記者王峻祺攝）

貴賓見證EMU900型通勤電聯車與「DT668國王蒸汽火車」牽引儀式，79歲阿公迎接新生兒，象徵老幹新枝、新舊融合。（記者王峻祺攝）

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