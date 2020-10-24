為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    無天災、種貝抗體提升 今年文蛤育成率及大貝率提高2成

    今年文蛤育成率高，大貝也比比皆是。（記者詹士弘攝）

    今年文蛤育成率高，大貝也比比皆是。（記者詹士弘攝）

    2020/10/24 11:51

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林特色文蛤節今天在雲林區漁會舉行，為建立雲林文蛤品牌，現場並舉辦文蛤競賽選拔；評審曾明村表示，今年文蛤因無天災傷害，加上農委會推動種貝抗體計畫成功，率成育及大貝率均提高兩成，因供應量增導致價格有些下滑，但養殖戶整體收益還是提升。

    雲林縣全縣文蛤養殖面積達上千公頃，產量約占全台6成，以往文蛤養殖戶養殖手法，皆以老一輩的養殖經驗代代傳承下去，面臨現今不時豪雨與連續高溫等劇烈環境變化影響，文蛤養殖戶靠舊經驗已無法有效解決文蛤養殖池內環境惡化及病菌孳生問題，所以造成文蛤收成量每況愈下。

    農委會漁業署為協助養殖戶，推動種貝抗體提升計畫，由於母體變得更強壯，所以今年的文蛤育成率提升了兩成，而台塑企業為協助養殖戶減少因天氣劇烈變化帶來的養殖損失，也聘請專家學者成立漁業輔導團隊，提供科學化養殖技術，並在麥寮、四湖鄉等沿海五鄉鎮設置駐地技術人員，平日拜訪漁民及巡視漁塭並提供技術諮詢輔導，另成立益生菌工廠和技術交流中心，協助漁民解決養殖異常問題。

    雲林區漁會為建立雲林文蛤的品牌，今天也舉辦文蛤競賽選拔，由於今年因無颱風天災，文蛤成長良好，大貝比比皆是，養殖戶也樂開懷。

    雲林文蛤節，民眾一起玩夾文蛤樂味競賽。（記者詹士弘攝）

    雲林文蛤節，民眾一起玩夾文蛤樂味競賽。（記者詹士弘攝）

    今年文蛤育成率高，大貝也比比皆是。（記者詹士弘攝）

    今年文蛤育成率高，大貝也比比皆是。（記者詹士弘攝）

    雲林區漁會為建立雲林文蛤的品牌，今天也舉辦文蛤競賽選拔。（記者詹士弘攝）

    雲林區漁會為建立雲林文蛤的品牌，今天也舉辦文蛤競賽選拔。（記者詹士弘攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    5000人「挖文蛤兼洗褲」 七股海鮮節爆棚
    2020/08/01 17:50

    5000人「挖文蛤兼洗褲」 七股海鮮節爆棚
    雲縣設文蛤殼暫置場 每年3300噸廢文蛤殼變身防砂塵密秘武器
    2020/07/02 14:19

    雲縣設文蛤殼暫置場 每年3300噸廢文蛤殼變身防砂塵密秘武器

    清景麟建築團隊的初心 給消費者最好的一切
    固沙抑制揚塵 文蛤殼CP值高成新寵
    2020/06/20 14:15

    固沙抑制揚塵 文蛤殼CP值高成新寵
    水試所開發益生菌，有效提高文蛤存活率
    2020/02/17 22:03

    水試所開發益生菌，有效提高文蛤存活率

    平平都是33%公設 大基地價值有感升級
    台西文蛤節千人熱情參與 肥美文蛤吃免驚
    2019/11/02 13:14

    台西文蛤節千人熱情參與 肥美文蛤吃免驚
    生活今日熱門
    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道
    2020/10/23 14:48

    早睡早起、心情愉快、不挑食... 台中3人瑞談養生之道

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史
    2020/10/23 15:07

    高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史 影片

    新竹縣府攜手永達社會福利基金會 推微型保險嘉惠縣內低收入戶
    2020/10/23 13:23

    新竹縣府攜手永達社會福利基金會 推微型保險嘉惠縣內低收入戶

    中市國中教師校園內打主任遲未懲處 議員批教育局動作慢半拍
    2020/10/23 13:06

    中市國中教師校園內打主任遲未懲處 議員批教育局動作慢半拍

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播