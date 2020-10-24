70歲馬英九挑戰鐵人賽 笑稱：比我快比我慢的都要移送法辦

馬英九參加鐵人三項，先做暖身操。（記者黃明堂攝）

2020/10/24 08:04

〔記者黃明堂／台東報導〕2020台東之美鐵人三項國際賽今天在活水湖開賽，受疫情影響總計才500多名選手，今年70歲的前總統馬英九是其中一人，這次參加半程賽，在未下水前就先說笑話，比他快比他慢的，都要移送法辦。

主辦這項鐵人三項賽的台東縣體育會理事長陳銘風說，受疫情影響，原本今年打算停辦，但決定照辦後，起步太晚，所以報名選手少很多，總共500多人。

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今天清晨的開幕儀式相較之下冷清，不過，司儀宣布有重量級選手到場，馬英九出席開幕式，先為首波下水的標準賽程選手鳴槍下水，隨後在7點50分下水，參加半程賽。

馬英九在致詞時說，台東是他參加鐵人三項的啟蒙之地，第1次是2003年，那時才600多名選手，隔年又來有900多人，這是第3次參加，雖因疫情而人數減少，但2年前那場有4500人參賽，台東已是國際認證的最好比賽場地之一。

馬英九說，選手人數少，也有好處，不會「人多腿雜」，不會被自由式的人蓋頭，也不會被蛙式的人踢到。

馬英九9月才在宜蘭參加鐵人三項賽，這次到台東改參加半程，他向選手們喊話，要全力以赴，但比他快的，要依超速移送法辦，比他慢的，也要依妨礙交通移送法辦。

馬英九說，比他快比他慢的，都要移送法辦。（記者黃明堂攝）

2020台東之美鐵人三項國際賽今天在活水湖開賽。（記者黃明堂攝）

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