花80元加油騎不到3分鐘「油錶歸零」 車主看完監視器氣炸

高雄一名張姓男網友近日到加油站加了80元的汽油，結果騎不到3分鐘，油錶就歸零，害他又得再去另一家加油站加油，結果經過追查才發現，原來員工根本沒有按加油按鈕。（圖擷取自臉書社團「爆怨2公社」）

2020/10/23 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄一名騎士近日到加油站花了80元加油，沒想到上路不到3分鐘油錶竟直接歸零，他只好再去另間加油站再加了85元，事後他詢問第一間加油站員工，對方確認確實有加油、油槍也沒有故障，但調閱監視器一看才發現，當時員工把油槍插進機車加油孔，卻沒有啟動加油按鈕，讓他當場氣炸。

這名張姓網友20日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，當天他前往高雄某加油站加了80元的95無鉛汽油，沒想到工讀生收了100元找回20元卻沒給他發票，直到提醒「發票呢」，對方才回頭急忙拿給他。

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張姓網友說，更奇怪的是，他騎出加油站後不到3分鐘，油錶卻直接歸零，當時他懷疑油錶可能壞了，便沿路找到另間加油站加了85元，此時油錶顯示滿格，於是他便到機車行檢查，但油箱及油錶都正常沒有故障。

張姓網友指出，於是他再回到第一間加油站詢問當時幫他加油的工讀生，對方確定有加到油，「當下我感覺遇見鬼了！我的機車是100cc的小綿羊，怎麼可以加到165元的油？」之後詢問加油站站長也確定油槍沒有問題，讓他無奈只能把80元往肚子吞。

據《東森新聞》 報導，張姓網友後來查詢加油站監視器後，才發現該工讀生僅把油槍插入油孔後，卻沒有啟動加油開關。對此，加油站也坦承疏失，並退還加油費用80元。

張姓網友不滿直呼，沒加到油就算了，還以為機車出問題，最後還要當柯南找答案，認為「加油站人員職前訓練得再加強」。

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