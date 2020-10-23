健保署：8月就醫量已回升 較去年同期成長2.53％

健保署統計，8月就醫量已回升。（記者林惠琴攝）

2020/10/23 19:41

〔記者林惠琴／台北報導〕今年上半年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，就醫件數大減約1600萬件，原本醫界擔心疫情回穩將出現報復性就醫，從6月7日解封後，卻仍較去年同期持續呈現下降，但健保署最新統計，8月就醫量已回升，且較去年同期成長2.53%。

衛福部健保會今日開會議程包含健保署報告今年第3季健保業務執行季報告，健保會執秘周淑婉表示，目前民眾就醫習慣已陸續恢復，根據最新報告內容，8月各大醫療院所的醫療服務量已回升至疫情前的狀況，甚至比去年同期成長2.53%。

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今年底預估健保收支將短絀676億元，安全準備金只剩1.88個月，明年底短絀更將達到771億元，安全準備金低於法定1個月，周淑婉指出，目前針對相關預估數值未再做調整，已對於上個月討論的健保總額方案做最後確認，會將醫界、付費者兩個方案併陳送衛福部，由衛福部長陳時中拍板。

此外，健保會預計將於11月20日開會審議明年健保費率，先前不少健保會委員均認為費率調漲問題，必須考量今年疫情對於經濟衝擊與民眾付費能力，要更審慎，外界也有聲音直指可以搭配部分負擔，降低費率調漲幅度，但亦有建議該漲就漲，對健保財務挹注才會有實質效益。

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