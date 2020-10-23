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    台帛旅遊泡泡已有大方向 指揮中心：雙方免居檢14天也是方案

    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（資料照）

    中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（資料照）

    2020/10/23 18:35

    〔記者林惠琴／台北報導〕近期傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，但外交部次長曾厚仁今日表示，台灣衛福部與外交部都準備好，帛琉則關切是否能百分百防疫，因此尚未定案。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，今日有再就此計畫開會，已討論出一個方向，只是仍待確認內容，像是雙方免居家檢疫14天也是討論方案，目標是「做好防疫措施，讓國人安心旅遊」。

    針對台帛討論開放旅遊泡泡一事，指揮中心指揮官陳時中先前曾表示，預計會有先有個小規模的踩線團，希望包機、包車、包旅館，透過「都包」的方式看看是否可行。

    對於媒體詢問今日開會情形，陳宗彥說明，由於先前已經有過2次會前會，因此今日會議十分順利，意見也交換得差不多，坦言已經討論出一個方向，但仍待確認內容，必須要等到雙方都準備好的契機再上路，時程尚不確定，否認外界傳出最快11月上路的傳言，並強調現在討論都還沒有到踩線團的程度。

    至於外界傳出台帛開放旅遊泡泡可能雙方免除居家檢疫14天，陳宗彥坦言也是討論方案，但前提是要對於彼此的疫情充分了解，且有相當的防護措施，做好相關的防疫準備，而開放對象涵蓋國人也是方向。

    針對外界質疑是否相關計畫有卡住？陳宗彥強調，從來就沒有卡不卡住的問題，將會持續推動，目標為「做好防疫措施，讓國人安心旅遊」。

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