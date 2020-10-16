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    台帛旅遊泡泡將先行 暫不考慮他國

    陳時中指出，目前台灣和帛琉洽談旅遊泡泡，沒有考慮擴及其他國家。 （記者方賓照攝）

    陳時中指出，目前台灣和帛琉洽談旅遊泡泡，沒有考慮擴及其他國家。 （記者方賓照攝）

    2020/10/16 05:30

    〔記者楊媛婷、蕭玗欣／台北報導〕台灣、帛琉可望開放「旅遊泡泡」，日前中央流行疫情指揮中心宣布，台帛之間將採包團、包機、包車、包旅館等方式開放旅遊；但針對外傳日本、澳洲等國也可能開放旅遊泡泡，衛福部長陳時中昨日表示，目前是希望促成台帛的旅遊泡泡，週五就會討論，但日、澳等其他國家則還不在開放之列。

    民進黨立委林楚茵昨在立法院質詢指出，外傳日本、澳洲、南韓、越南、新加坡等也要成立旅遊泡泡，請陳時中說明討論進度。

    陳時中則指出，目前台灣和帛琉洽談旅遊泡泡，因兩國疫情都較低緩，正在推動防疫措施的合作。由於全球疫情仍然相當嚴峻，還沒有考慮擴及其他國家。

    根據台、帛航約，國籍航空每週飛帛琉最多可達8個航班，民航局表示，其中包括華航可每週飛6個航班 、長榮2個航班，目前因疫情關係而暫停，若開放旅遊泡泡可恢復航班，如需求變大，民航局不排除修約再增班。

    星港互推旅遊泡泡 行前採陰 入境免隔離

    另中央社報導，新加坡與香港認同彼此已成功控制疫情，將推行旅遊泡泡 ，行前需要接受核酸PCR檢測確定未染疫，抵達後無須隔離，也不會限制旅行目的。該措施可望在數週後上路。

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