「打房」12年終於成功 員林山腳路拓寬動土

路口民宅已經全部拆除，現場夷為平地。（記者陳冠備攝）

2020/10/23 18:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市山腳路（137縣道）林厝段12年前徵地拓寬，但仍有住戶拒絕徵收，形成道路整建，卻留有房子在馬路中間的奇異現象，造成路口視線死角，意外頻傳。直到今年8月，在當地企業捐贈645萬元之下，政府終於湊足徵收費，進行道路改善，近日房舍已全數拆除，彰化縣政府今天舉行拓寬動土典禮，預計明年1月底完工。

員林市山腳路二段通往東西向快速道路的崙雅巷路口，原本僅約6米寬，2008年公路總局與員林公所花費3千多萬元徵地，計畫拓寬至12米，但緊鄰路口住戶認為，這塊土地是祖產，拒絕拆除房舍，還被當地稱為「釘子戶」，今年2月縣府將此地由農業區變更為道路用地，需1600萬元徵收費，但縣府財政吃緊，當地人士麗明營造董事長吳春山得知後，捐贈645萬元，才得以順利拆除。

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彰化縣政府今天舉行「縣道137線林厝派出所前路口改善工程」，彰化縣長王惠美等人到場主持動土典禮，王惠美現場也頒發感謝狀給吳春山等人，吳春山開心得在現場高歌《回鄉的我》等歌曲，他表示，每次經過這個路口就怕怕的，現在他有機會幫忙解決，也是為故鄉盡一點力，完成多年的心願。

王惠美說，歷年來雖有許多人奔走幫忙，道路卻仍未能如期改善，感謝當地企業慷慨回饋故鄉，才能合力共同解決當地多年的交通瓶頸，山腳路是八卦山的重要區域，未來如何發展山腳路及員林地區的觀光景點都非常重要。

縣府工務處處長林漢斌說，工程計畫總經費為2300萬元（徵收用地1600萬、工程700萬），改善道路長約159公尺，道路寬度由北往南拓寬至15~25公尺（漸變），由於路口叉路多，南向路段設置2道，並設置庇護島與兩段式斑馬線，以利行人穿越，工程預計明年1月底完工。

員林山腳路二段林厝交流道前方崙雅巷路口，曾因地主拒絕徵收，並保留民宅，猶如分隔島屹立道路中間。（資料照）

員林市山腳路（137縣道）林厝段道路中間蓋有民舍，十多年來造成交通瓶頸，歷經12年終於「打房」成功，彰化縣府辦理拓寬工程動土典禮，預計明年1月完工。（記者陳冠備攝）

縣道137線林厝派出所前路口改善工程預計將原有蓋有民舍路面（上圖）整平拓寬，並設置庇護島與兩段式斑馬線。（彰化縣政府提供）（記者陳冠備攝）

彰化縣長王惠美（中）頒發感謝狀給麗明營造董事長吳春山（左）。（記者陳冠備攝）

「縣道137線林厝派出所前路口改善工程」舉行動土，預計明年1月完工。（記者陳冠備攝）

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