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    美國訂外送「台式臭臭鍋」結帳4300元 網驚：當高級和牛在吃！

    台灣有許多百元小火鍋。圖為示意圖。（資料照）

    台灣有許多百元小火鍋。圖為示意圖。（資料照）

    2020/10/23 17:35

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣有許多百元臭臭鍋，沒想到在美國一鍋竟要上千元！一名網友在臉書分享，指出自己在美國利用外送APP訂購台灣經典小火鍋「三媽臭臭鍋」，下訂單之後發現要價美金152.49元（約新台幣4300元），讓其他網友看到後直呼「臭臭鍋當高級和牛吃」、「還是台灣好」。

    網友昨在臉書社團「爆廢1公社」表示，自己現居美國，偶然發現外送平台有台灣經典小火鍋「三媽臭臭鍋」，讓她忍不住想回味「家鄉味」，不過下玩訂單之後發現總價高達152.49元。

    她也PO出訂單畫面，一份「麻辣鴨血臭豆腐鍋」要價美金24.74元（約新台幣707元），「和風壽喜牛肉鍋」則是美金15.99元（約新台幣457元）。這名網友也說，該款外送APP沒有距離限制，店家距離住家77公里，光是運費就要美金72.19元（約新台幣2065元）。

    這名網友也說，因為店家很遠，所以還要「等3小時」才能拿到火鍋，並說她從晚上6點半下訂單，到9點半才拿到餐點，再加上高昂的外送費「有嚇到我」，讓她直呼「還是台灣好吃好喝好方便啊」。

    貼文一出，也引發許多網友討論，紛紛留言表示「運費比食物貴」、「送到都冷了」、「這可能要搭火車過去」、「152美金有夠猛」、「半路外送員送到餓了，會不會先吃起來」、「原來美國有三媽！」、「三媽當和牛在吃了，好高級」。

    網友在臉書分享，在美國訂外送台式小火鍋，結果要價新台幣4300元。（圖擷自臉書社團「爆廢1公社」）

    網友在臉書分享，在美國訂外送台式小火鍋，結果要價新台幣4300元。（圖擷自臉書社團「爆廢1公社」）

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