高雄百年 邀民眾追尋戶籍家族史

高雄市教育局長謝文斌（左起）、高雄市副市長史哲、內政部次長陳宗彥、民政局長閻青智、文化局長王文翠，今在高雄市三民區戶政事務所出示申請的家族戶籍謄本。（記者許麗娟攝）

2020/10/23 15:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕今年是高雄之名因地方制度變革出現滿百年，自1920年高雄州設立起，至今保存完整日治時期的數位戶政資料，高雄市文化局今舉辦「百年追尋：那些年戶籍謄本告訴我們的故事」，邀民眾一起來查詢家族的戶籍資料，認識祖先、共書高雄生活史。

台灣戶籍登記自1896年日治時期開始，1906年啟動正式記載，1920年高雄州設立，同年台灣第一次與日本國土同步進行大規模的戶口調查，當時的普查完整地記錄了高雄的市民群像，從現居地、戶籍所在地、日本世襲身份族稱（台灣人無）、成為戶主的年月和理由、種族、職業、家戶種別，甚至詳細到個人遷徒、婚姻、死亡、地址變更等記事，以及有無吸食鴉片、纏足、種別、殘障註記、種痘、是否為婚生子女等無一遺漏。

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內政部次長陳宗彥指出，台灣自日治到戒嚴時期是警政一家，直到1992年警察與戶政才正式分家，在戶籍資料完成數位化後，尤其回溯到日治時期戶籍的全面數位化，這些戶籍資料都可以在全國的各戶政事務所申請。

高雄市副市長史哲表示，高雄的名字是日本人拿京都一處地名「高雄」的命名，因為日文發音和打狗音Takao很像，做為城市子民，希望大家都能認識自己的歷史，而做為家族的一份子，也應該認識自己的家族。

史哲說，台灣有這麼完善的戶政系統，經歷了戰火卻沒有被摧毀，希望阿公帶孫子來溯源尋史，他自己也是利用這活動來追尋，發現實際上家族的足跡與父母說的不大一樣，這將是有趣的尋根過程，在高雄邁向下個百年時，能知道自己從何而來。

記者會也邀請到哈瑪星及左營百年家族後代，分享追尋家族歷史的感動。哈瑪星家族的郭立初表示，其父親郭維鐘來自台南的鹽分地帶，早年是哈瑪星有錢人，當時拍了很多相片，因後代對史學有興趣，因而從古老相簿開始尋找家族歷史，再搭配戶籍謄本，發現很多有趣的事，也一探日治時期的足跡與故事。

左營區民眾鄭正國表示，小時候只聽過曾祖父鄭新芬有當官、做生意、賺不少錢，後來調閱戶籍資料，才印證曾祖父早期當過區長及庄長，當時是左營的重要人物，也創立舊城信用組合，甚至是城煌廟出巡活動的發起人，很高興這些日治時代的資料都還在，可以追查到早期先民的生活狀況，非常有意義。

高雄100系列活動「百年追尋」，希望居住於這座城市中的人們，透過調閱百年前直系的家族謄本，重新看見自己先祖的樣貌，解讀身世以及家族歷史。文化局與民政局、戶政事務所合作，鼓勵民眾至戶所申請個人直系戶籍謄本，也與各級學校合作，透過課程及活動，帶領學生追尋自己家庭的戶籍歷史，從戶籍謄本註記發現自身家族故事與家族史演變，書寫個人家族故事。

民政局提醒，民眾可帶身分證正本至戶政事務所調閱戶籍謄本，但建議事先上「高雄市戶政資訊服務網」或下載手機APP「高雄市戶政線上e指通」點選「線上預約」，只需3天時間，屆時至現場交繳每張15元申請費用即可。

文化局也呼籲，民眾藉由戶籍謄本開啟家族話題後，可書寫成家族小故事投稿至高雄市立歷史博物館「高雄小故事」。（15:57更新）

高雄市副市長史哲（左）與內政部次長陳宗彥出示家族祖先的戶籍謄本，盼民眾也來申請，了解家族脈絡。（記者許麗娟攝）

日治時期的戶籍謄本有著相當詳細的家族與個人資料。（記者許麗娟攝）

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