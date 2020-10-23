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    非停灌區農地 公糧收購、農業保險仍繼續

    桃園市長鄭文燦（左三）主持抗旱會議，包含農委會農田水利署長蔡昇甫（左二）、經濟部水利署副署長鍾朝恭（左一）都出席。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦（左三）主持抗旱會議，包含農委會農田水利署長蔡昇甫（左二）、經濟部水利署副署長鍾朝恭（左一）都出席。（記者謝武雄攝）

    2020/10/23 14:34

    ［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府今天舉行第二次抗旱會議，包含農委會農田水利署長蔡昇甫、經濟部水利署副署長鍾朝恭都出席，會議由市長鄭文燦主持；蔡昇甫也提到，雖然桃竹苗有1.9萬公頃農田停灌可領取補助，但對於未納入停灌範圍農地，原本公糧收購、農業保險都繼續，政府對停灌區、非停灌區農民是「同等照顧」。

    蔡昇甫說，1.9萬公頃停灌農田，其中水稻面積約1.3萬公頃，其它作物約0.6公頃，其中水稻每公頃補助14萬元，其它雜糧及非水稻作物補償標準也已公布，凡實際耕作者可至農田水利署桃園管理處、石門管理處申請，若沒有在停灌範圍內，一定會供水到作物生長完成，也可以繳公糧，但停灌區內作物就不能繳公糧。

    鄭文燦也提到，市府超前部署推動節水及備援措施，規劃放流水再運用，並進行戰備水井及1-4號埤塘等供水測試演練，提供民眾更多取水點；另請體育局及經發局加強宣導運動中心、三溫暖等業者自主節水5%到10%，未來若水情提升至橙燈時，則減少供水20%，並視情況調整因應作為。

    鄭文燦也提到，如果水情燈號轉為紅燈後，將啟動各里供水站供水機制，並由市府調配送水能量，供應民生用水，而工業用水量較大，則由業者自行租用水車使用。此外，水井供水前，亦會先進行水質檢測，確保水質安全使用無虞。

    經發局長郭裕信表示，桃園全市504里，各里設置1處供水點，達2000戶以上之151里增設第2取水點，目前已盤整各區公所管理的519個水塔，未來預計加碼採購150個抗旱水塔，充足備援使用。

    今日抗旱會議，除蔡昇甫、鍾朝恭外、農委會農田水利署桃園、石門管理處、北水局、桃園市後備指揮部都派員出席。

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