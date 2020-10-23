新竹火車站月台電梯維修 爬梯機服務輪椅族

新竹市政府與台鐵局合作提供身障朋友無障礙的「爬梯機服務」。（記者洪美秀攝）

2020/10/23 13:03

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹火車站第二月台因電梯老舊正進行更新維修，使身障朋友無法搭乘電梯自在進出第二月台，新竹市政府交通處和社會處與台鐵局合作，今天起到月底電梯維修完成這段期間，推出免費的爬梯機服務，會由專人提供身障者上下第二月台的服務，讓輪椅族能順暢上下月台，暢行無阻。

市長林智堅今天也參與這項爬梯機服務的啟用，並視察使用狀況，這項「陪你爬樓梯」服務即日起在火車通行時間（上午5點到晚上10點）都能隨call隨到，需要的身障朋友洽任何一名站務人員，就會有專人服務。

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林智堅說，社會處日前接獲身障朋友的需求，立即與爬梯機業者取得聯繫，並提供這項服務，因為「有愛、無礙」，透過大家的努力，為身障朋友帶來進出的便利。

台鐵局新竹站表示，因為第二月台的電梯老舊，正進行相關更新維修工程，預計要到月底才會完工，而新竹站每天約40到50名身障朋友會搭火車，因此爬梯機的服務確實有此需求，經市府與業者的協助，終於能提供身障朋友這項服務，讓身障者進出車站暢行無阻。

林智堅說，透過爬梯機與專業人員操作，5分鐘內即可完成下樓到第二月台的服務，身障朋友可方便到新竹站搭車，但也提醒身障朋友若有爬梯機需求，可早10分鐘到車站，讓站務人員協助服務。

社會處指出，平台式履帶爬梯機是機動式的無障礙設施，不需固定安裝在階梯上，具安全、便利性，且可用於各大型公共場合的樓梯，可容納手推或電動及針對各式輪椅的需求，能承載230公斤重物，能穩定在階梯上下升降，可在各機關、學校、捷運或醫院等使用。

交通處表示，新竹火車站第二月台電梯預定10月31日完工啟用，完工啟用前將提供爬梯機服務身障朋友，今天（23日）起至10月31日，每天上午5點到晚上10時點，有需求的朋友都可向台鐵請求協助。

新竹市政府與台鐵局合作提供身障朋友無障礙的「爬梯機服務」。（記者洪美秀攝）

新竹市政府與台鐵局合作提供身障朋友無障礙的「爬梯機服務」。（記者洪美秀攝）

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