秋遊玩樂攻略 新瓦屋稻草故事屋、討糖野餐趴邀大小朋友同樂

新竹縣竹北市新瓦屋本週六、日（24、25日）有稻草故事屋、親子變裝討糖闖關、秋濃意趣野餐派對等，邀請大小朋友一同來享受秋日悠閒時光。（資料照，記者廖雪茹攝）

2020/10/23 10:08

［記者廖雪茹／新竹報導］秋風涼爽，新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區本週六、日（24、25日）活動大集合，有稻草故事屋、親子變裝討糖闖關、秋濃意趣野餐派對、特色市集、大地遊戲等和創作展等，邀請大小朋友一同來享受秋日悠閒時光。

新竹縣長楊文科表示，新瓦屋在文化局和進駐藝文團隊的積極推廣下，依時序節氣規劃不同主題活動，已成為大新竹地區民眾假日休憩共遊的好去處，歡迎網美、文青或親子家庭，這個週末一同來體驗豐富有趣的應景活動。

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其中，「2020新瓦屋耕讀生活趣–大地藝術季」系列活動-稻草故事屋，24日下午4點在水稻田生態教育園區舉行，新瓦屋志工隊長劉文欽將帶來「趣說新瓦屋」繪本，歡迎親子自備野餐墊或小椅子，聆聽客家庄動人故事，前50名到場的小朋友，聽完故事憑號碼牌可獲得限量小禮物1份。

「走進舊時光-穿越時空來討糖」24日下午1點至6點於大草坪登場，現場將布置中國風味及西洋萬聖節氛圍裝飾，結合親子變裝討糖闖關、秋濃意趣野餐派對、特色市集與大地遊戲等趣味活動。

「藝起玩&質‧野餐市集」有工藝達人、創意品牌、野餐點心展售，以及萬聖節限定DIY、人體彩繪，還邀請到大日馬術文創園區辦理騎馬體驗、新竹縣智障福利協進會公益展售孩童手作藝術品。「秋濃意趣野餐派對」主題野餐派對體驗，預約專線：0911-253088；親子討糖變裝闖關，將串聯園區特色店家一同狂歡，洽詢專線（03）5506760。

另外，一諾藝術「地平線—陳明德創作個展」，25日下午2點30分開幕茶會，陳明德將親自導覽解說，作品展現獨有韻味的台灣「慢風景」。匯客市藝文設計「好巧，我是芭芭拉」禪繞畫個展，首次運用禪繞畫在走道設計長15公尺的地貼，及在牆面以粉筆創作3.2公尺大型禪繞畫作。

活動詳情，可搜尋文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

新瓦屋的匯客市藝文設計「好巧，我是芭芭拉」禪繞畫個展，首次運用禪繞畫在走道設計長15公尺的地貼，及在牆面以粉筆創作3.2公尺大型禪繞畫作。 （記者廖雪茹攝）

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