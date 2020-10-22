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    澎湖優鮮水產跨海金門展銷 前百名到場有禮

    澎湖縣政府農漁局漁輔科專員黃馨儀（左三）、金門縣政府漁牧科長樊德正（左一），支持澎湖優質水產品業者進駐金門。（記者吳正庭攝）

    澎湖縣政府農漁局漁輔科專員黃馨儀（左三）、金門縣政府漁牧科長樊德正（左一），支持澎湖優質水產品業者進駐金門。（記者吳正庭攝）

    2020/10/22 22:39

    〔記者吳正庭／金門報導〕澎湖縣「優鮮」水產品跨海金門辦展銷，除了今天分享烹煮技巧，也將於10月24日、25日舉辦水產品展銷會，前100名到場者可獲贈海產小禮物。

    澎湖區漁會魚產品直銷中心主任顏德福說，相對於澎湖海產種類多，同樣是四面環海的金門，水產品很少；根據前年到金門辦理展銷的經驗，從消費者的反應，發現澎湖海鮮到金門發展很有空間。

    顏德福說，澎湖海產以新鮮著名，不少消費者吃了容易上癮，所以運到台灣本島銷售，即使加上運費以高檔價位販售，仍能獲得消費者青睞；此次澎湖區漁會與澎湖縣政府聯手合作，對於在金門的展銷很有信心。

    澎湖縣政府農漁局漁輔科專員黃馨儀說，澎湖的養殖魚為什麼好吃？第一、澎湖的海水鹽度高，魚長得比較慢，因此肉質比較好吃。第二、澎湖的養殖魚都是吃小魚長大，相較於某些縣市的餵養食材是人工飼料加小魚搭配，因此澎湖養殖出來的魚吃起來特別像野生魚。第三、澎湖的魚生長在海中央的箱網養殖，但其他地方是養在有沙質的陸上魚塭，吃起來讓人覺得有不好的沙質口感。且澎湖養殖魚身處漲潮、退潮明顯環境、海底藻類及浮游生物多樣化的自然環境，營養源豐富。

    黃馨儀說，這是澎湖縣政府與區漁會首次輔導業者進駐金門，強調「從產地到餐桌」，對澎湖優鮮水產品的品質絕對有信心。

    澎湖縣政府與區漁會輔導水產業者以急速冷凍，將水產品以專賣店方式引進金門。（記者吳正庭攝）

    澎湖縣政府與區漁會輔導水產業者以急速冷凍，將水產品以專賣店方式引進金門。（記者吳正庭攝）

    澎湖優鮮水產品經過烹調，立刻成了一道美味的佳餚。（記者吳正庭攝）

    澎湖優鮮水產品經過烹調，立刻成了一道美味的佳餚。（記者吳正庭攝）

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