澎湖昔日軍事設施龍門閉鎖陣地 27日開放預約參觀

龍門閉鎖陣地二十七日正式開放，成為首個委託社區經營景點。（澎湖縣府旅遊處提供）

2020/10/22 16:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖推動文旅年，年底前將陸續開放龍門閉鎖陣地、西嶼銅牆鐵壁及清涼彈藥庫等昔日軍事設施，其中龍門閉鎖陣地確定10月27日開放試營運，委託龍門社區發展協會代管並安排專人導覽解說，成為澎湖首個委託社區管理景點。

由於澎湖地形易攻難守，自古就是軍事戰略要地，澎湖縣政府今年力推四大戰役，成為文旅年行銷重點，位在湖西鄉龍門港旁的閉鎖陣地，原本是扼守龍門海域的前哨，戒嚴時代與龍門戰車演習區域成犄角之勢，成為澎湖第一處開放之地下軍事坑道，經過縣府多年整修，將向世人揭開神秘面紗。

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澎湖縣政府旅遊處表示，龍門閉鎖陣地自10月27日起至年底前，將以試營運模式經營，參觀全面採取線上預約制度，並請預約遊客於指定場次時間前往龍門閉鎖陣地遊客中心報到取票，導覽費用每人每次100元，遊客需配合現場專人導覽，不可擅自進入閉鎖陣地，以維護安全。

龍門閉鎖陣地位於湖西鄉裡正角西南側山坡內，在過去歷史中具重要戰備地位，坑道主體結構為日治時期所建造，全長705公尺、寬約60~80公分、高約兩公尺。國民政府軍隊接管後，於1980年澎防部168師再增建機槍堡、57戰防砲堡、地下指揮所及雷達站等設施，國軍撤除後，林務局於此營造防風林，2009年間造林工作人員發現此坑道。

坑道內放置碉堡設施，增加戰地氣氛。（澎湖縣政府旅遊處提供）

龍門閉鎖陣地，為澎湖第一個開放地下軍事坑道。（澎湖縣政府旅遊處提供）

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