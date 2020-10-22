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    首頁　>　生活

    房客惡搞房間！清境民宿業者氣炸 照片曝光網友全怒了

    一名南投清境的民宿業者今（22）晚在臉書指控，有4名山友前來住宿，不僅免費幫他們升等6人房，還在凌晨4點替他們準備熱呼呼的早餐，沒想到對方退房時卻把房間搞得很亂。（圖擷取自臉書社團「靠北登山大小事」）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    一名南投清境的民宿業者今（22）晚在臉書指控，有4名山友前來住宿，不僅免費幫他們升等6人房，還在凌晨4點替他們準備熱呼呼的早餐，沒想到對方退房時卻把房間搞得很亂。（圖擷取自臉書社團「靠北登山大小事」）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    2020/10/22 19:40

    〔即時新聞／綜合報導〕太惡劣的房客！一名南投清境的民宿業者今（22）晚在臉書指控，有4名山友前來住宿，不僅免費幫他們升等6人房，還在凌晨4點替他們準備熱呼呼的早餐，沒想到對方退房時卻把房間搞得很亂，氣得原PO崩潰直呼「我到底是得罪了多少山友？」

    這名民宿業者今晚在臉書社團「靠北登山大小事」PO出多張照片，並以「少數的山友！我真的不知道要如何說你們」為題表示，有4名山友來住他家經營的民宿，隔天要去爬山，「我很歡迎，我還免費讓你們升等6人房！獨棟的樓中樓！還半夜4點讓你們吃上熱呼呼的早餐...但不需要把我的房間搞成這樣吧？我到底是得罪了多少山友？」

    照片中可見，民宿浴室的衛生紙散落一地還吸滿了水，棉被還出現不明汙漬，桌上的啤酒罐沒有收拾乾淨，多個罐子也遺落在地板上，甚至還有一大團衛生紙被丟棄在一旁，這一幕也讓民宿業者氣炸了。

    業者事後補充說，做人留一線，日後好相見，因此他不會公布訂房的人電話和全名，「希望你看到這篇文章，能主動私下跟我道歉」，也說需要賠償的部分希望對方一併做出賠償，「那些棉被都要銷毀了，怎麼能不賠償」。

    文章曝光也讓網友全怒了，紛紛留言「有夠沒品」、「太誇張了吧」、「天啊！這是人類的行為嗎」、「這樣的人上山後對美麗的山林一定會有更大的破壞」、「那些人是尿在棉被上嗎？ 有夠誇張」、「山林道德已經敗壞」、「桌子上啤酒罐沒有收就算了，衛生紙也太誇張了，根本是奧客」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    棉被還出現不明汙漬，讓網友傻眼「那些人是尿在棉被上嗎？ 有夠誇張」。（圖擷取自臉書社團「靠北登山大小事」）

    棉被還出現不明汙漬，讓網友傻眼「那些人是尿在棉被上嗎？ 有夠誇張」。（圖擷取自臉書社團「靠北登山大小事」）

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