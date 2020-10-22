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    台南芭樂外銷成績佳 黃偉哲：肉燥飯飯後水果就選芭樂

    台南芭樂正值產季，除國內銷售通路外，近年台南芭樂外銷香港成績也相當不錯。（記者萬于甄攝）

    台南芭樂正值產季，除國內銷售通路外，近年台南芭樂外銷香港成績也相當不錯。（記者萬于甄攝）

    2020/10/22 18:47

    〔記者萬于甄／台南報導〕番石榴又稱為芭樂，在台灣一年四季皆有生產，而外銷方面以加拿大、香港、美國及中國為主，其中，台南芭樂種植面積為全台第二，僅次於高雄，正值台南芭樂產季，台南市長黃偉哲今下午與農糧署南區分署分署長姚志旺前往視察集貨場，同時行銷芭樂。

    黃偉哲稍早前往楠西福農果菜運銷合作社，視察外銷芭樂的分級包裝，並親自體驗選果、套袋等過程，今正好有20呎及40呎的貨櫃準備外銷出貨，黃偉哲也親自封櫃，希望未來能有更多農產可順利拓展外銷市場。

    農業局表示，台南芭樂種植面積達1499公頃，占全台總面積2成，僅次於高雄，每年總產量達3萬3825公噸，主要產區在楠西、玉井、大內，口感爽脆多汁，具有特殊的甘味及香氣，受貿易商青睞，近3年外銷香港成績都不錯，今年截至10月已外銷708公噸。

    姚志旺說，芭樂的營養價值高，維他命C含量更是奇異果的4倍，而芭樂產季雖主要在夏天，但過多的產量易導致價格不穩，因此，近年來都會向果農宣導調節產季，而今年因颱風少、氣候佳，許多水果都大豐收，後續也會與地方政府合作，協助果農拓展更多外銷通路。

    黃偉哲也提到，農產品外銷為穩定國內產銷的重要一環，而香港是台南水果外銷的重要區域，現在防疫期間雖人無法出國，但農產品可多多出國，尤其，台南近年不少農產都是外銷生力軍，像是毛豆、芭樂等，近期民眾吃完肉燥飯，飯後水果不妨也可品嘗台南當季新鮮的芭樂。

    台南市長黃偉哲（左2）親自為外銷的芭樂貨櫃封櫃，也希望未來能有更多台南農產可出國。（記者萬于甄攝）

    台南市長黃偉哲（左2）親自為外銷的芭樂貨櫃封櫃，也希望未來能有更多台南農產可出國。（記者萬于甄攝）

    台南市長黃偉哲今下午前往集貨場視察外銷芭樂，並體驗選果、包裝等過程。（記者萬于甄攝）

    台南市長黃偉哲今下午前往集貨場視察外銷芭樂，並體驗選果、包裝等過程。（記者萬于甄攝）

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