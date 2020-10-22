喜憨兒千錘百練捲壽司 征服賓客的胃

小貿歷經上百次練習學會捲壽司，領薪水分擔家計。（記者黃旭磊攝）

2020/10/22 19:19

〔記者黃旭磊／高雄報導〕喜憨兒創作料理庇護商店慶祝開業10年，員工小貿罹患罕病合併智能障礙，歷經上百次練習學會捲壽司，分享手藝讓賓客讚不絕口。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍、高雄市勞工局長李煥熏今天（22日）到店，品嚐憨兒員工新菜並邀請民眾歡慶10週年店慶，時序入秋，辣子雞丁等當令菜色香氣撲鼻，菜色選用雞胸肉以豆瓣醬、花椒、辣椒油爆炒，炒至色澤棕紅油亮、麻辣酥香，賓客直呼「流口水啦。」

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店內有18名庇護性工作機會，憨兒做餐領薪水分擔家計，藉由服務人群找回自信，而歷年來雇用38人，服務超過20萬人次消費者。

蕭淑珍說，除了教授廚藝，積極鼓勵庇護員工轉銜至一般職場就業，已有11名員工轉銜到一般職場，在不同工作領域獲得成就感。

庇護員工小貿在場製作捲壽司，賓客讚不絕口，小貿原在基金會小作所受訓，每次遇到新菜，歷經近百次反覆練習，過程中手受到就服員指正，小貿個性求完美，不氣餒重複做到好，目前準備報考餐飲丙級證照，用廚藝服務更多客人。

庇護商店10週年 來店消費好康多

店內新菜溫沙拉適合秋天享用，以生菜、川燙當季蔬菜基底，照燒雞腿排淋上蜜汁，加上紫蘇梅鰹魚醬最後灑上帕馬森起司，賓客大讚酸甜開胃。

蕭淑珍說，店內單點或吃到飽，提供近百道菜色，就服員、營運人員將料理過程轉化成標準作業程序（SOP），視庇護員工個別狀況搭配輔具調整，從旁觀察修正直到學會操作。

蕭淑珍表示，為感謝顧客相伴10年，即日起來店消費可參加幸運轉轉樂，有機會獲得用餐85折、富里米等獎項，顧客上傳用餐照片至FB或IG打卡，再送私房料理一份，訂位專線（07）767-7238。

勞工局長李煥熏（左2）、喜憨兒基金會董事長蕭淑珍（右2） 歡慶喜憨兒創作料理開業10年。（記者黃旭磊攝）

小貿（中）示範新菜溫沙拉。（記者黃旭磊攝）

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