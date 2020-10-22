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    1公斤1000元！ 彰縣府全面收購荔枝椿象成蟲

    荔枝椿象是外來害蟲。（資料照）

    荔枝椿象是外來害蟲。（資料照）

    2020/10/22 16:31

    〔記者林良哲／彰化報導〕為了有效防治荔枝椿象，彰化縣政府公布「捉蟲」計畫，1公斤的荔枝椿象成蟲可以換1000元現金，但農民說，一隻成蟲只有0.6到0.8公克，要抓1400隻椿象才能換1000元，這錢實在不好賺。

    荔枝椿象是外來的害蟲，成蟲會危害果樹生長，尤其是彰化縣盛產的荔枝、龍眼，經常遭到荔枝椿象危害，致使收成銳減，影響農民收益。

    彰化縣府農業處指出，荔枝椿象已進入成蟲越冬期，活動力下降，常聚集在向陽處茂密的樹冠葉叢裡，民眾可利用長條捕蟲網，捕捉後從網袋移置「透明塑膠袋」裡，送交各鄉鎮市公所農業課，縣府以1公斤11000元收購成蟲，收購期從即日起到12月3日止。

    雖然縣府提出捕捉政策，但農民說，荔枝椿象成蟲每隻約0.6到0.8公克，1公斤大概要1400隻，而成蟲會亂飛又會噴毒液，這個錢應該很難賺。

    雖然如此，但也有人躍躍欲試！拿著網子到處捕捉，希望能賺點外！農業處提醒大家，荔枝椿象受到驚擾會從腹部噴出有毒汁液，若不慎被噴觸，皮膚會灼傷、眼睛會刺痛，建議捕捉時要戴帽子、眼鏡（或護目鏡），穿著長袖（或袖套）、長褲，雙手也要配戴塑膠手套，捕抓時要注意自身安全。

    台中區農業改良場示範人員，示範捕捉荔枝椿象成蟲的方法。（彰化縣政府提供）

    台中區農業改良場示範人員，示範捕捉荔枝椿象成蟲的方法。（彰化縣政府提供）

    已經有民眾上繳所捕捉的荔枝椿象成蟲。（記者林良哲攝）

    已經有民眾上繳所捕捉的荔枝椿象成蟲。（記者林良哲攝）

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