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    南北雙港檔案特展呈現珍貴原件 林佳龍：期待成立交通博物館

    「港灣記憶—台灣南北雙港檔案特展」即日起展出。（記者周湘芸攝）

    「港灣記憶—台灣南北雙港檔案特展」即日起展出。（記者周湘芸攝）

    2020/10/22 15:08

    ［記者周湘芸／新北報導］「港灣記憶—台灣南北雙港檔案特展」即日起至2021年5月31日於行政院新莊聯合辦公大樓展出，其中包括「打狗築港計畫圖」及「基隆港市街圖」等珍貴原件。交通部長林佳龍今出席開幕活動表示，台灣開發歷程有許多重大建設屬交通部管理，期待未來可成立1座交通博物館，讓世界看見台灣的歷史風貌。

    林佳龍指出，從今年防疫成果可以看到台灣是「世界好」，希望透過特展能讓更多人了解台灣的發展歷程。此外，台灣整個開發過程涵蓋陸、海、空運、鐵路、公路、電信、郵政、氣象和觀光，全由交通部管理，期待未來可成立1座交通博物館。

    國家發展委員會主委龔明鑫致詞表示，高雄港與基隆港對於台灣經濟發展具有關鍵性地位，希望透過檔案特展及科技重現台灣人的港灣記憶。此外，隨著國家歷史文件不斷增加，檔案管理局所累積的館藏眾多，預計於新北市林口區興建新大樓增加收藏空間。

    「港灣記憶—台灣南北雙港檔案特展」平日上午9點至下午5點開放參觀，以「南高雄、北基隆」為主題，展出83件橫跨1913年至2004年的雙港檔案，分為「鳥瞰雙港」、「大船入港」、「探索雙港」、「雙港記憶」及「台灣啟航」5大區域。此外，展內也設計貨櫃積木疊疊樂互動遊戲及引水人VR、AR體驗等，相關活動資訊可至檔案局臉書粉絲專頁查詢。

    「港灣記憶—台灣南北雙港檔案特展」展出「打狗築港計畫圖」及「基隆港市街圖」等原件。（記者周湘芸攝）

    「港灣記憶—台灣南北雙港檔案特展」展出「打狗築港計畫圖」及「基隆港市街圖」等原件。（記者周湘芸攝）

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