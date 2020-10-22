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    飼主注意！ 別讓毛小孩「黃金」變罰金

    遛狗不留便，台東縣環保局提醒飼主隨手清理犬便避免受罰。（記者陳賢義翻攝）

    遛狗不留便，台東縣環保局提醒飼主隨手清理犬便避免受罰。（記者陳賢義翻攝）

    2020/10/22 11:06

    〔記者陳賢義／台東報導〕許多人都喜歡飼養毛小孩當寵物，但遛狗運動時會忘了隨身攜帶清潔配備，隨時清理毛小孩就地解放的「黃金」，造成環境的髒亂，台東縣環保局提醒飼主要注意，將動員到各遛狗熱點地區宣導「遛狗不留便，遛狗繫狗鍊」的政策外，同時透過稽查及受理民眾檢舉陳情，經查屬實將裁處1200元至6000元罰金。

    環保局表示，台東民眾飼養犬隻的風氣頗盛，在各公園綠地時常見民眾遛狗，但有少部分飼主放任自家犬隻便溺而不清理，造成環境髒亂、惡臭、損害市容等問題，嚴重影響他人的環境權。為維護環境整潔及確保民眾權益，除將在各遛狗熱點地區派員宣導「遛狗不留便，遛狗繫狗鍊」的政策外，也將透過稽查及受理民眾檢舉陳情，對於未隨手清理狗便的飼主依廢棄物清理法裁處1200元到6000元罰緩，提醒飼主勿圖自身方便，污染環境而遭裁罰。

    台東縣長饒慶鈴表示，「遛狗不留便，遛狗繫狗鍊」的政策已施行多年，但還是有少部分的飼主未落實，隨手清狗便，是把對自家毛小孩的愛延伸出去，寵愛自己的毛小孩，也珍愛這片清淨鄉土；避免無辜的路人踩到犬隻的便溺。

    綜合計劃科指出，遛狗不留便，民眾可以自備小鏟子、衛生紙及塑膠袋隨手清理犬便，清除後將犬便袋封好綁好，投入一般垃圾分類即可，在享有環境時也請一起維護環境，勿讓毛小孩的「黃金」變罰金。

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