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    中研院決議︰34屆院士就海內外中華民國籍選出 包含雙重國籍

    中研院副院長黃進興說明會議決議。（記者簡惠茹攝）

    中研院副院長黃進興說明會議決議。（記者簡惠茹攝）

    2020/10/22 09:43

    〔記者簡惠茹／台北報導〕過去中研院院士選舉遭質疑未落實國籍審查，中研院院士籌備選舉委員會聯席會做出共同決議，中研院副院長黃進興今天表示，上週委員會做出決議，34屆開始就海內外中華民國國籍學術成績卓越者選之，包含雙重國籍者。

    黃進興今天上午在立法院受訪說明，根據10月17日院士會議召集人暨院士選舉籌備委員聯席會做出共同決議，共識有3條，第一，依照中研院組織法，中央研究院院士就海內外屬於中華民國國籍且學術成績卓著者選之，包括雙重國籍者，第二是擴大名譽院士，第三為第32屆以前當選的院士不受影響。

    繼今年4月立委范雲質詢中研院時，要求院士選舉時落實國籍查核，候選人應具備我國國籍，多位中研院院士及院內學者組成的自由學社人員也連署呼籲，中研院盡快提案修法，或由立委提案修法，在組織法中直接明文規定，院士候選人須有中華民國國籍。

    自由學社指出，根據中央研究院組織法第4條，「中央研究院設置院士若干人，依照下列資格之一，就全國學術界成績卓著人士選舉之」，因此院士候選人只能是中華民國的學術人士，如果要擴大解釋，「非本國籍」但在台灣從事研究或教學，或許也可符合資格。

    而上週院士會議召集人暨院士選舉籌備委員聯席會做出共同決議，中央研究院院士就海內外屬於中華民國國籍且學術成績卓著者選之，包括雙重國籍者。

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