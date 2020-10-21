閃光加照明一級棒 員警夜間執勤更安全

伸仁紡織公司董事長白璨榮（右2）捐贈420支交通指揮棒給彰化縣警局，縣長王惠美（中）、縣警局副局長賴宏豐（左2）、交通隊長林世明（右1）等人代表接受。 （記者湯世名攝）

2020/10/21 23:04

〔記者湯世名／彰化報導〕為提升彰化縣員警執行勤務安全，伸仁紡織公司今天大手筆捐贈420支交通指揮棒給彰化縣警局，縣長王惠美、縣警局副局長賴宏豐、交通隊長林世明等人代表接受。這支指揮棒具有夜間閃光、手電筒照明等功能，對於員警夜間執行交通疏導、臨檢等勤務足以達到維護人身安全，拿到這支指揮棒的員警都讚不絕口。

伸仁紡織公司董事長白璨榮平時熱心公益，除了長期資助弱勢學童，日前還自行研發適合身心障礙學生搭校車使用的固定式輔助帶，並捐贈500套到全國28間特殊學校，為體恤彰化縣警局員警執勤辛勞，今年警察節還曾捐贈2203件防彈衣內裡透氣背心，提供每位外勤員警1件穿著，並在員警使用期間陸續改良精進，提高背心透氣度，增加員警穿著舒適感。

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這次捐贈指揮棒，則是白璨榮注意到第一線執勤員警，勤務中發生意外事故時有所聞，因此藉此捐贈機會，希望能達到拋磚引玉效果，引起大眾對員警安全的關心，並以實際行動支持照顧警察同仁，期盼在交通裝備強化下，使員警執勤更有保障，進而提升勤務效能，有效降低交通事故發生，保障縣民生命財產安全，同時減少員警執行勤務時發生意外。

彰化縣警局長許錫榮強調，警察局一向以「員警執勤安全」為優先考量，未來也將持續購置更精良的執法裝備，讓所有同仁服勤時都能安全無虞。

伸仁紡織公司今天捐贈420支交通指揮棒給彰化縣警局。這支指揮棒具有夜間閃光、手電筒照明等功能，對於員警夜間執行交通疏導、臨檢等勤務足以達到維護人身安全，拿到這支指揮棒的員警都讚不絕口。 （記者湯世名攝）

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