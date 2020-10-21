50位國際學人參訪和平島等地 見證台灣文化之美

國際學人們在和平島地質公園合影。（國圖提供）

2020/10/21 21:47

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館今天邀請漢學研究中心「外籍學人來台研究漢學獎助」及外交部「台灣獎助金」共26個國家約50位受獎學人及其眷屬，前往和平島地質公園、國立海洋科技館區域探索館、西班牙教堂考古遺址、新北市立黃金博物館等地進行文化參訪。

國圖是我國邀請外國學者來訪的重要平台之一，國圖表示，自1989年迄今，兩項獎助金已有超過1500位、48國以上學人來台。學人們因參訪之行，感受我國自然多元精緻的文化面貌，了解北台灣獨特的歷史背景，將台灣之美帶向國際宣傳。

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今天由國圖吳英美副館長、外交部研究設計會谷瑞生主任帶領，學人來自美國、加拿大、巴西、智利、尼加拉瓜、祕魯、法國、英國、匈牙利、西班牙、義大利、拉脫維亞、羅馬尼亞、塞爾維亞、土耳其、波蘭、俄羅斯、印度、印尼、日本、馬來西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、越南及南非等26個國家。

一行人先赴基隆和平島，參觀當地西班牙教堂考古遺址、了解台灣大航海時期的歷史，來自歐洲、特別是西班牙籍學人，因此感受家鄉與台灣之間的文化與歷史的連結，於地質公園欣賞我國獨特的海岸景觀與海洋歷史。

主辦單位也安排海玻璃手作活動，使國際學人了解台灣如何以創新方式處理海洋廢棄物，海科館館長陳素芬介紹海科館特色，社教館所在疫情期間，合作進行國際宣傳；接續前往新北市立黃金博物館參訪，認識當地的自然生態、礦業遺址、景觀風貌、歷史記憶及人文資產，體驗過去的淘金技術、聆聽礦業發展的故事。

國際學人一行人參觀和平島考古遺址。（國圖提供）

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