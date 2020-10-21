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    今年1期水稻收穫「空包彈」 保險理賠超過1億元

    今年1期水稻因面臨低溫、缺水等氣候異常因素，發生稻穗不稔實「空包彈」，致稻農收穫量減少，農金局表示，此次「水稻區域收穫保險」計有7縣市、29鄉鎮符合保險理賠條件，共有3592名稻農受益，理賠金額破新台幣1億元。（示意圖，資料照）

    今年1期水稻因面臨低溫、缺水等氣候異常因素，發生稻穗不稔實「空包彈」，致稻農收穫量減少，農金局表示，此次「水稻區域收穫保險」計有7縣市、29鄉鎮符合保險理賠條件，共有3592名稻農受益，理賠金額破新台幣1億元。（示意圖，資料照）

    2020/10/21 20:28

    〔記者簡惠茹／台北報導〕今年1期水稻因面臨低溫、缺水等氣候異常因素，發生稻穗不稔實「空包彈」，致稻農收穫量減少發生損失，農委會農金局表示，水稻區域收穫保險理賠金額計算結果出爐，理賠金額達1億餘元，7縣市、3592位農民受益，已促請產險公司啟動理賠。

    農金局說明，從2017年2期推出水稻區域型收穫保險，保險事故不限於天災事故，也包括了疫病及蟲害等因素導致減產，提供稻農全方位的保障，推出至今，計有6817位農民獲得理賠，理賠金額計1.5億元，填補農民因短收導致損失，提高農業經營保障。

    農金局表示，此次「水稻區域收穫保險」計有7縣市、29鄉鎮符合保險理賠條件，計有3592位稻農受益，理賠面積共8702公頃，理賠金額達1億餘元，其中花蓮縣及台東縣理賠金額達7600萬元，農金局表示，已促請產險公司啟動理賠，讓農民的損失可以儘速得到補償。

    農金局指出，水稻保險是依農糧署公布當期坪割數據為理賠基準，如當期平均收穫量低於保證收穫量，不須勘損，即由產險公司啟動理賠，自動撥付理賠金給投保農民。

    至於保費部分，農金局表示，為減輕農民負擔，農委會提供50%保險費補助，各縣市政府也可加碼提供補助，農民最低僅須負擔10%保費；另為使保單更貼近農民需求，本年也將2期水稻保險保障程度由80%提高至85%，希望能讓農民辛苦栽種的成果獲得充分保障。

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