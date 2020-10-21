國3「大鶯豐德交流道」獲政院核定 預計2026年完工

行政院已核定「國道3號增設大鶯豐德交流道」可行性研究，圖為示意圖。（桃園市交通局提供）

2020/10/21 20:28

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院於19日核定「國道3號增設大鶯豐德交流道」可行性研究，總經費54.35億元，後續由交通部高速公路局進行環境差異影響評估、都市計畫變更、用地取得及工程細部設計、動工等程序，總計畫期程約60個月，預計2026年初完工。

桃園市長鄭文燦說，大鶯豐德交流道設於國道3號56K+360附近，位於鶯歌系統交流道及大溪交流道間，未來將增設連絡道出入八德區豐德路、大溪區大鶯路，交流道距離大溪交流道約6公里、距大湳交流道約2.3公里，採雙苜蓿葉型交流道，建設經費54.35億元，交通部出資20.35億元，其餘34億元由市府出資。

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交通局長劉慶豐說，大鶯豐德交流道建設分成兩大部分，其中交流道建設經費約26.95億元（含用地費用），工期預估28個月、聯絡道經費27.4億元（含用地費），工期約25個月，由於還有後續程序要進行，因此預估整個計畫期程約60個月，預計2026年初完工。

劉慶豐提到，本案後續由交通部高速公路局啟動規劃設計，市府將積極協助交通部辦理用地取得作業，並加快各項工作進度，期盼相關工程儘早動工；大鶯豐德交流道完工後不僅可改善大湳交流道周邊易壅塞問題，也可減緩大溪塞車問題，可大幅縮短台北到八德、大溪的距離，分散既有國3大溪交流道及國2大湳交流道交通壅塞，完工後八德地區民眾可由大鶯豐德交流道上國道3號，免繞行至大溪交流道。

大鶯豐德交流道原本為「八德第二交流道」，是市議員呂林小鳳提議，她認為國道2號鶯歌系統交流道轉國道3號容易塞車建議增設，提出後獲得八德區議員朱珍瑤、段樹文、呂淑真、蔡永芳支持，另聯絡道須經過陸軍化生放核訓練中心，也是立法委員趙正宇多次邀集相關單位召開協調會議，取得國防部同意才能讓全案順利通過。

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