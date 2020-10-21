拓展日本、中東市場有成果 20公噸台蕉裝櫃啟運

台灣優質秋冬蕉今年再度外銷日本，今由農糧署長胡忠一、行政院中部聯合服務中心執行蔡培慧主持外銷裝櫃啟運記者會。（記者佟振國攝）

2020/10/21 20:45

〔記者佟振國／南投報導〕為拓展台灣香蕉出口，去年日本茨城縣笠間市等地訂購台產秋冬蕉供應中小學營養午餐水果，今年除繼續訂購，再新增陸那珂市，總計6公噸的香蕉預計11月初運往日本，另有14公噸運往中東，今於台灣青果社台中分社國姓集貨場舉行裝櫃啟運，為台灣再拚農業外交。

為能讓日本學童、年輕族群能夠認識、接受台灣優質香蕉，農委會農糧署去年7月24日與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」，同年11月1日笠間市即邀請鄰近的水戶市及大洗町購買台灣香蕉，供應轄內中小學校營養午餐水果，台蕉的Q度、香味、甜度均遠勝菲律賓等進口蕉，大受學童喜愛，今年除持續訂購，又新增常陸珂市。

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農糧署今於台灣青果社台中分社國姓集貨場舉行裝櫃啟運記者會，集貨外銷全是從各地網羅的頂級台蕉，裝櫃前須經清洗、貼標、裝箱等工作，確認外銷台蕉品質及熟度，確保運抵後是最佳狀態，而裝櫃出貨啟運共有2貨櫃，其中6公噸要銷往日本，另14公噸要運至中東杜拜。

農糧署長胡忠一表示，台灣香蕉在60年代曾創下年銷日本達40萬公噸紀錄，但受菲律賓、厄瓜多等國低價蕉影響，外銷銳減，一般學童、年輕族群幾乎都不知道台灣香蕉的好，因此台灣香蕉進軍日本，特別將目標鎖定學校午餐水果，加深學童對台蕉印象。

農糧署指出，時序入秋，日夜溫差大，香蕉肉質更加Q彈，品質更佳，是秋冬蕉外銷最佳時機，除了日本，也鎖定新加坡、中東等新興市場，今年已外銷3410公噸，較去年同期增加近3成，創近5年新高，外銷成績亮眼，也呼籲國人能多吃國產優質香蕉，幫助蕉農產銷。

集貨外銷的秋冬蕉，全是從各地網羅的頂級台蕉。（記者佟振國攝）

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