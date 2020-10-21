北屯社宅上梁 220戶明年底完工

北屯區北屯段社宅將提供220戶住宅，今天舉行上梁典禮，明年底完工。（記者蔡淑媛攝）

2020/10/21 19:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區北屯段社會住宅2年前開工，今天舉行上梁典禮，市府斥資5.1億興建，規劃220戶住宅及店舖，預計明年底完及開放抽籤登記，後年可入住。

市長盧秀燕出席北屯段社宅上梁典禮擔任主典者表示，基地原為長安新村舊址（省新聞處宿舍），在北興里長陳長勳爭取下，保留當地北興里民集會所及停車場，興建社會住宅，保留當地全部20棵老樹，配置托嬰中心、社會服務站、店鋪等社區福利設施，社宅2棟建築間將設置連接平台，讓居民往來互動、集會，她也說，市政建設要讓「開不了工的要開工，完不了工的要完工」要讓青年住好宅、放心在台中居住。

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台中市住宅發展工程處表示，北屯段基地鄰接江興街，周邊銜接太原路、北屯路，為連通市區主要通道，該處位校園及市場周圍，建築物規劃地下3層、地上11層複合混居式住宅，地面層設有店鋪4戶、社會服務站與托嬰中心，2樓與5樓設計成東西2棟連結的空中舞台、共享空間；居住單元則提供1房型129戶（8坪）、2房型61戶（16坪）、3房型30戶（24坪），共220戶的優質住宅社區，其中1房型特別另外規劃20戶共居房型，全案預計明年底完工。

市議員曾朝榮、謝明源、陳文政等人均到場參加，曾朝榮表示北屯區人口日漸增加，過去林佳龍市長任內4年已規劃超過5千戶，已經動工或興建完成的社宅約有1千戶，但是目前看來盧秀燕市長開工動土或上梁的社會住宅都是林市長任內的規畫，對於為市民之取社會住宅及實現居住正義政策，實在替盧市長感到憂心。

曾朝榮表示，北屯社會住宅2018年6月28動土，該處位校園及市場周圍，地段好、建物好、生活機能好，交通也四通八達，更在原地保留老樹，整合出人樹共生的最好方案，讓市民安心居住。

曾朝榮也提到，很可惜原本在北屯區還有太原段社會住宅原訂興辦450戶，盧秀燕市長若能夠站在為市民服務的角度，土地善用應該用來蓋社會住宅，但是這麼好的居住正義政策，卻被市府取消該處計畫，實在相當可惜。

住宅處表示，市府建構社宅以「比豪宅更好的好宅」為目標，透過擴大照護活動區域、增加社區共享空間、混和多元居住與活動空間，增加居民社會參與度；青壯年、新婚及育幼者申請承租有加分權重，提高青年承租比率，目前青壯年在豐原安康段1期、大里光正1期、南屯精科及太平育賢1期社宅承租率高達9成；除承租福利外，也提供種子甄選計畫、住民輔導等措施，減輕青年壓力。

北屯區北屯段社宅規劃地下3層、地上11層複合混居式住宅，提供220戶住宅。（記者蔡淑媛翻攝）

市長盧秀燕北屯段社宅參加典禮時表示「開不了工的要開工，完不了工的要完工。」（記者蔡淑媛攝）

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