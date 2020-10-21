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    不只PK肉燥飯 屏東端出超強「早午餐」

    集結在地小農與早午餐業者合作推出的「第二屆屏東縣早午餐生活節」將於11月7日、8日在屏東縣圖書總館正門前樟樹下登場。（記者邱芷柔攝）

    集結在地小農與早午餐業者合作推出的「第二屆屏東縣早午餐生活節」將於11月7日、8日在屏東縣圖書總館正門前樟樹下登場。（記者邱芷柔攝）

    2020/10/21 15:06

    〔記者邱芷柔／屏東報導〕南高屏縣市首長在網路掀起肉燥飯PK戰火，屏東縣長潘孟安今天出席「屏東縣早午餐生活節」記者會活動，他表示，「肉燥飯、滷肉飯是庶民經濟的縮影，除了南部縣市PK肉燥飯，屏東更可以跟北部來PK早午餐！」去年屏東縣早午餐生活節消息一出，不到一週就搶購一空，今年舉辦第二屆，地點選在全台最夯的森林圖書館樹下，並將屏東在地食材昇華，從麵包、抹醬到主食，都會讓大家感受屏東多一度的熱情。

    「目前全台每年早午餐產值超過2000億元！」晨間廚房總監黃義升表示，目前在全台有超過400家分店，過去煎台在前的傳統早餐因油煙味重，開始搬到後方廚房，隨後用瓷盤、餐具擺設，讓享用早餐變成了一種服務，這些改變都是從屏東開始，也陸續帶動早午餐風潮，屏東可說是領頭羊。

    今年屏東早午餐生活節餐點，由屏東三大品牌「晨間廚房、咕嘰咕嘰、漫時光」合作，除了在包裝上落實0塑膠的環保理念，食材上也選用神農松阪豬、舒肥雞胸肉與放牧雞蛋等，及產地直送的蔬果，甚至還運用來自四重溪鹼性碳酸泉製成的氣泡飲品，讓民眾體驗最接近食材產區，屬於屏東風格的餐點。

    咕嘰咕嘰創辦人陳价斌說，屏東有很多年輕人專注於自己的信念、全力以赴打造屬於自己的舞台，這次合作的早午餐三大品牌正是屏東在地青年所創立，他們也繼續努力，讓外縣市對屏東再次超級驚艷、超級羨慕。

    「第二屆屏東縣早午餐生活節」將於11月7日、8日，上午9點至12點30分在屏東縣圖書總館正門前樟樹下登場，現場將有小農市集、草地管弦樂表演，限量800份餐券每張299元即日起開始販售，民眾可至Accupass線上訂購或至屏東縣青年學院、晨間廚房總部、咕嘰咕嘰與漫時光屏東市門市等地購買實體餐券。

    屏東早午餐生活節，在食材上選用產地直送的新鮮蔬果與優質肉品。（記者邱芷柔攝）

    屏東早午餐生活節，在食材上選用產地直送的新鮮蔬果與優質肉品。（記者邱芷柔攝）

    以四重溪鹼性碳酸泉製成的氣泡飲品。（記者邱芷柔攝）

    以四重溪鹼性碳酸泉製成的氣泡飲品。（記者邱芷柔攝）

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