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    中市議員要求萊豬進口後管控豬肉源頭 市府︰加強食品檢驗

    萊豬明年進口，市議員黃馨慧批源頭根本難以管控，一定要阻止萊豬進入中市。（記者蘇金鳳攝）

    萊豬明年進口，市議員黃馨慧批源頭根本難以管控，一定要阻止萊豬進入中市。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/21 14:10

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕明年將進口萊豬，市議員黃韾慧表示，台中市有9成的豬肉來自外縣市，如何能管控的源頭，她批市長盧秀燕喊「全市吃不到萊豬」根本是「放屁安狗心」。副市長令狐榮達表示，會加強食品檢驗。

    黃馨慧今天在市議會進行業務質詢，她問副市長令狐榮達及農業局長蔡精強，「反對進口萊豬嗎」，2人皆表示「反對」，她對2人直讚有勇氣，也要求蔡精強要在中央召開農業會議中抗議。

    她強調，台中本地養豬戶產出僅佔總供應量1成，9成來自外縣市，如何控管源頭？加上中市豬隻8成使用廚餘餵養，明年萊豬進口後，會不會造成國產豬變質？市府各局因應萊豬、政策「各吹各調」。

    黃馨慧表示，以目前全市養豬戶203場，8成以上使用廚餘餵養豬隻，萊豬進口後，是否會透過廚餘進入飼養環境生態系統、影響國產豬品質，讓豬農心血付之東流，但農業局卻完全拿不出對策。

    黃馨慧指出，根據資料，台中今年已檢驗數只有3件，佔全市養豬場1%，明年萊豬進口配套，抽檢計畫更是根本還沒出來，政府根本是「說一套、做一套」。黃馨慧強調，各地豬隻拍賣屠宰「南送」、「北送」，中央說要源頭管控，根本就是「騙死人不償命」。

    黃韾慧表示，中央開放萊豬進口根本是錯誤政策，為了保護養豬戶的心血、保障中市豬肉品質存續及市民健康，至今為止，市長及農業局高官參加中央行政、農委會會議時，應向中央表達嚴重抗議不當政策？

    黃馨慧表示，民眾很擔心吃到萊豬，今天中秋節就有民眾說，趕快吃豬肉，今年中秋節最後一次可以放心吃豬肉，明年就不吃了，政府能不思考民眾的憂慮嗎？

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