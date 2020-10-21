R22直昇機在南投隨意飛 檢方:10月初就掌握已分案調查

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，檢方已指定檢察官分案調查。（記者陳鳳麗攝）

2020/10/21 13:28

［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣名間鄉被民眾拍到R22直昇機違法飛，並稱某台商的工廠倉庫停有2架，南投檢方表示，本月初民航局就清查通知地檢署，檢警已展開監控，並指定檢察官分案調查，也組專案小組持續蒐證，也將會同民航局等單位進行相關查證動作，以釐清細節與所涉的違法情況。

網友拍到名間鄉上空有R22直昇機飛行，並稱名間鄉很多人都看過，也指1名在中國設廠的台商，把名間鄉空廠房設機坪和直昇機的機場，裡面有2架R22直昇機，網友還說：「大家都看過，但都沒有在抓！」

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南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，本月初民航局就有通知南投縣有R22違規飛行情況，檢方也請警方展開查訪和監控。

目前地檢署已組成專案小組持續蒐證，並指定檢察官分案調查，因為直昇機需要專業的知識，未來將與民航局、警方等相關權責單位進行相關動作，以釐清細節及所涉是刑法或行政法。

據了解，民眾持有R22直昇機及開著它亂飛，涉及違反刑法第103條「使用未領適航證書之航空器飛行者，處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金」；及刑法104條的「未領檢定證及體格檢查證而從事飛航，處5年以下有期徒刑或新台幣100萬元以下罰金」。

至於南投縣府工務處則指出，縣府只對無人機有管理和裁罰權，直昇機則權責在民航局，縣府現在知道停放R22直千機地點，會把地點函報民航局。

廖姓台商舊房內的車庫就R22直升機停放處。（圖由民眾提供）

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