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    台中國際花毯節11/14登場！今年首創花卉沉浸式體驗

    台中國際花毯節，主花毯為高10公尺的紅心皇后。（觀旅局提供）

    台中國際花毯節，主花毯為高10公尺的紅心皇后。（觀旅局提供）

    2020/10/21 13:14

    〔記者歐素美／台中報導〕2020台中國際花毯節，將於11月14日至12月6日在新社區登場！展期共23天，今年適逢台中國際花毯節10週年及《愛麗絲夢遊仙境》一書出版155年，台中市政府以「愛麗絲的花境探險」為主題，以地毯式美麗花卉藝術還原耳熟能詳且夢幻的愛麗絲仙境，邀請民眾一起來場華麗又繽紛的探險！

    台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，市府為歡慶花毯節10週年，今年以嶄新的策展模式，將整個展場塑造為柴郡貓造型迷宮，當遊客踏進展場便可沉浸於精心設計的「夢境」與「迷宮」情境；每個岔路都有故事人氣明星柴郡貓在旁提問，根據遊客不同的「抉擇」，將影響最終看到的結果。

    參觀不再只是拍照打卡、「被動」接收資訊，更可以「主動」創造屬於自己的花境探險，獲得更深刻的啟發。觀旅局表示，「主題式」活動已行之有年，但戶外花卉策展以「沉浸式體驗」規劃，卻是全台首創。

    觀旅局今天發表2020台中國際花毯節首支動畫CF，透過模擬動畫CF的展現，民眾不僅可以一窺展場巧妙的「迷宮」設計，更能看到「活」動的故事場景，其中主花毯─勇氣之心是不容錯過的亮點。

    主花毯由高10公尺的紅心皇后居高臨下朝著愛麗絲飛來，皇后由一群忠心的撲克牌士兵簇擁著，巧妙呈現愛麗絲勇敢對抗皇后的情節，主花毯秀時間將搭配水霧四射與動態裝置，打造超越想像的探險故事。而其他重要角色如吞雲吐霧的智蟲、瘋狂茶會的帽匠、看著懷錶匆忙趕路的兔子，都將一一現身花毯節展區，帶領遊客體會書中蘊藏的勇氣之路。

    2020台中國際花毯節，將於11月14日至12月6日上午8時30分至下午4時30分（夜間不開放）舉行，免費入場。

    台中國際花毯節今年以「愛麗絲的花境探險」為主題。（觀旅局提供）

    台中國際花毯節今年以「愛麗絲的花境探險」為主題。（觀旅局提供）

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