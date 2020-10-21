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    陳柏惟大推烏日這家爌肉飯 釣出黃偉哲、潘孟安參戰

    台灣基進立委陳柏惟在臉書推薦「烏日五光路阿春爌肉飯」，大讚此物只應天上有，釣出黃偉哲、潘孟安參戰。（記者陳建志翻攝）

    台灣基進立委陳柏惟在臉書推薦「烏日五光路阿春爌肉飯」，大讚此物只應天上有，釣出黃偉哲、潘孟安參戰。（記者陳建志翻攝）

    2020/10/21 12:53

    〔記者陳建志／台中報導〕台南、高雄、屏東肉燥飯大戰火熱上演，台灣基進立委陳柏惟也在臉書貼文「吃遍大江南北，我們台中烏日匯集八方精華而煉成的『五光路阿春爌肉飯』，可說此物只應天上有」，貼文一出引發網友激戰，也釣出台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安留言力推自家縣市的滷肉飯，讓這場戰火持續延燒。

    南台灣肉燥飯誰好吃？台南、高雄、屏東3縣市正戰得火熱，台中2選區台灣基進立委陳柏惟加入戰火在臉書發文「坦白講，吃遍大江南北，我們台中烏日匯集八方精華而煉成的『五光路阿春爌肉飯』，可說此物只應天上有，湯品、小吃每項都正點，還有獨家辣椒讓人愛不釋手，建議大家要來吃之前要考慮清楚，我怕你吃完會決定搬到烏日～太強」。

    貼文一出引發上千網友留言激戰，也釣出台南市長黃偉哲留言「委員，除了爌肉飯，一定要來台南一趟，最傳統在地的肉燥天王，保證讓你回味無窮」；另一主角屏東縣長潘孟安也自信留言：「委員，我還是覺得，你可以來屏東吃個一口入魂肉燥飯，保證你流連忘返，多一度的屏東滋味！3Q」讓台南、高雄戰火再度延燒。陳柏惟則回覆：「屏東潮州牛肉，里港餛飩豬腳，恆春大麵，東海生魚片。我不要再說了，我討厭屏東，哼」，潘孟安則回「哩內行欸，屏東等你」。

    因為陳柏惟出身高雄，高雄立委許智傑看到也來留言「下次來鳳山我帶你吃甜甜的滷肉飯」，陳柏惟反回「鳳山我介紹你維新麵館，滷荷包蛋小菜超厲害！」；另一位高雄立委趙天麟也來留言：「柏惟，下次回高雄，相招一起吃肉燥飯啊！」。

    嘉義縣的立委蔡易餘不認輸，也來推薦嘉義在地小吃，留言「兄弟，快來嘉義，除了爌肉飯外，我帶你去吃香噴噴的鴨滷飯」；陳柏惟妙回：「蔡葛格，我來幫吃就好！你要忍耐！」

    網友也紛紛留言「委員，您這樣敘述彰化人不同意啊！您可能不知道，彰化人出了彰化就不吃爌肉飯的，沒的比啊！」、「彰化爌肉飯才是王道，不服來戰」、「是把彰化的24小時接力爌肉飯放在那裡啊～」，也讓這場肉燥飯的戰火延燒到爌肉販、鴨滷飯，成了全台美食大拼場。

    立委陳柏惟在臉書推薦「烏日五光路阿春爌肉飯」，還說加入獨家辣椒讓人愛不釋手。（記者陳建志翻攝）

    立委陳柏惟在臉書推薦「烏日五光路阿春爌肉飯」，還說加入獨家辣椒讓人愛不釋手。（記者陳建志翻攝）

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