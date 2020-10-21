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    賞楓季開始囉！梨山賓館、福壽山、武陵農場11月住房幾乎全滿

    福壽山農場賞楓熱門景點松廬，已進入賞楓期，將持續到11月底。（福壽山農場提供）

    福壽山農場賞楓熱門景點松廬，已進入賞楓期，將持續到11月底。（福壽山農場提供）

    2020/10/21 12:41

    〔記者歐素美／台中報導〕季節步入10月下旬，台中市和平區福壽山農場因位於海拔2246公尺，已明顯感受到秋冬的氣息，楓葉開始轉色；同在大梨山地區的武陵農場也不遑多讓，加拿大黃楓已逐漸轉黃，11月是最佳賞楓季節，兩農場及梨山賓館的住房幾乎全滿，除上山賞楓，11月也是福壽山農場蜜蘋果的採摘季節。

    福壽山農場副場長陳靖儒表示，台灣有6種原生楓樹，福壽山農場就可以看到5種，包括「台灣掌葉楓」、「台灣三角楓」、「台灣紅榨楓」、「青楓」及「尖葉楓」。其中，「台灣三角楓」為常綠型楓樹，不太會變色，10月中旬起，「台灣掌葉楓」、「尖葉楓」、「青楓」及「台灣紅榨楓」接續轉紅，可持續至12月中下旬，主要集中在鴛鴦湖步道附近。

    另農場引進「日本掌葉楓」、「紫葉楓」、「黃楓」等園藝觀賞品種，松廬旁栽種的就是日本掌葉楓，轉色時顏色相當豐富，包括紅、橙、黃、綠、紫等色，十分吸睛；「楓香」屬金縷梅科，因葉子很像楓樹而得名，葉子也會變色，但需溫差很大，約11月底開始變色。

    武陵農場楓葉也很多，包括「加拿大黃楓」及「青楓」等，主要集中在武陵賓館後方。武陵農場副場長胡發韜表示，10月底到11月底是主要賞楓季節，預計寒流來襲，11月中下旬將達到顛峰，場內還可觀賞銀杏、落羽松及大片油菜花田，「買三送一」，美不勝收。

    11月是台中市和平區賞楓季節，梨山賓館、福壽山農場及武陵農場住房幾乎全滿。除了賞楓外，11月到福壽山農場，還可體驗採蜜蘋果的樂趣。

    11月中下旬到武陵農場，不只賞楓，還可賞落羽松、銀杏及油菜花田。（武陵農場提供）

    11月中下旬到武陵農場，不只賞楓，還可賞落羽松、銀杏及油菜花田。（武陵農場提供）

    武陵農場的油菜花田，美不勝收。（武陵農場提供）

    武陵農場的油菜花田，美不勝收。（武陵農場提供）

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