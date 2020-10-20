泳池、SPA是否停水 桃市府：水情燈號調整「橙燈」才減量供水

知名健身房World Gym旗下桃園的健身俱樂部據點，從14日起暫停開放三溫暖及游泳池引發熱議。（記者李容萍攝）

2020/10/20 23:17

〔記者李容萍／桃園報導〕因應抗旱超前部署，知名健身房World Gym宣布旗下桃園、新竹、苗栗及台中的25據點暫停開放三溫暖及游泳池，針對民眾質疑游泳池、SPA喊停與否不同調，桃園市政府經濟發展局、體育局官員20日說，桃園地區水情燈號已於14日從水情提醒的「綠燈」轉為減壓供水的「黃燈」，一旦調整為減量供水的「橙燈」，包括泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需的用水，才會實施減供20%，屆時業者不一定要停業，但若不省水，可能真的會因為供水短少而沒水可用。

一名World Gym吳姓會員表示，政府還沒宣布減量供水，同樣有游泳池的桃園市各國民運動中心、學校附設的泳池等都照常運作，私人洗車場、泳池等用水量大的行業也沒被要求停業，健身房片面暫停三溫暖、泳池設施，讓會員權益受損。

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對此，自來水公司第二區管理處副處長李世淵表示，目前水情燈號為「黃燈」，對於私人健身房這麼快速執行，可能是近幾年水公司管制新設泳池的送水口徑較以往小，畢竟三溫暖及泳池用水量大，若健身房本身儲水能量不足，為讓夜間減壓供水不影響到盥洗用水，業者需自行承擔。

肩負水質抽驗的桃市府衛生局統計境內有泳池55家、三溫暖10家、溫泉2家，總計67家，水質的抽驗頻率依照夏季（5至10月）泳池1個月2次、溫泉及三溫暖1個月1次，冬季（11月至隔年4月）改為泳池1個月1次、溫泉及三溫暖1個月2次。

經發局公用事業科官員表示，水情燈號意義及對應措施（各階段限水措施）規定為綠燈是加強水源調度及研擬措施；黃燈是離峰及特定時段降低管壓供水，及停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

橙燈（減量供水）包括試放消防栓、露天屋頂放流及其他得停供的用水，每月超過1000度的非工業用水戶減供20%、工業用戶減供5至20%（但醫療或其他性質特殊者，不在此限），以及泳池、洗車、三溫暖、水療業者、及其他不急需之用水減供20%；紅燈（分區供水或定點供水）分區輪流或全區定時停止供水，紅燈定點供水優先順序為居民維生、醫療、國防事業、工商事業等。

知名健身房World Gym宣布旗下桃園的健身俱樂部據點，從14日起暫停開放三溫暖及游泳池。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中游泳池和三溫暖、SPA目前照常開放使用。（記者李容萍攝）

中壢國民運動中游泳池和三溫暖、SPA未受減壓供水影響，目前照常開放使用。（記者李容萍攝）

一旦水情燈號調整為減量供水的「橙燈」，包括洗車、游泳池、三溫暖、水療業者等，一律實施減供20％。（記者李容萍攝）

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