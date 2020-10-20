「黃燈」減壓供水 石門水庫水位一週升1公尺

石門水庫大壩水位短短7天已上升約1公尺。（記者李容萍攝）

2020/10/20 23:00

〔記者李容萍／桃園報導〕今年下半年久旱未雨，颱風又過門不入，因應石門水庫水情未如預期，桃園地區的水情燈號於14日從水情提醒的「綠燈」轉為減壓供水的「黃燈」，經濟部同日宣布桃園等地區的二期稻作停灌，截至20日下午6點，大壩水位229.23公尺（滿水位245公尺）、蓄水率45.31%、蓄水量8943萬噸，相較14日中午的228.23公尺、蓄水率42.73％，水位剛好上升1公尺，讓水庫稍獲喘息。

水利署北區水資源局表示，原桃園地區二期作抽穗用水期從10月20日至12月10日（共五旬）停灌後，約可減供4050萬噸水源，實施停灌後，可把更多水源留在水庫運用。

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北水局強調，石門水庫因豐水期降雨量有限，蓄水率未如往年同期，雖然不再支援新北板新地區用水，仍需顧及桃園地區工業及民生用水每日120萬噸，以及單日供應7至10萬噸新竹地區用水，供水依然緊繃，依中央氣象局提供的訊息，未來一週石門水庫集水區沒有顯著降雨跡象，但因為抗旱措施多管齊下，水庫進流量大於出流量，水位止跌回升且上升約1公尺，加上市府提前部署戰備水井投入供水，減輕水庫供水壓力，盼度過11月至明年4月的枯水期。

經濟部14日宣布桃園等地區的二期稻作停灌，可把更多水源留在水庫運用。（記者李容萍攝）

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