水情告急 World Gym 25據點泳池、三溫暖暫停使用

世界健身房豐原館SPA池暫停使用。（讀者提供）

2020/10/15 22:12

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣水情拉警報，桃、竹、苗、台中4區域水情燈號轉為「黃燈」，國內健身房龍頭World Gym昨日起宣布桃、竹、苗及台中共25處健身房暫停開放SPA池及游泳池，引起部分會員抱怨World Gym今日指出，全台灣水情告急，配合抗旱超前部署，多數會員皆認同體諒。

桃、竹、苗、台中 會員請見諒

台灣今年罕見少有颱風豪雨，導致桃、竹、苗及台中地區水情告急，台水公司宣布昨日起夜間11時至隔日早上5時減壓供水，World Gym健身俱樂部也公告4縣市共25個場館暫停開放三溫暖及泳池設備，例如豐原館因設有游泳跟SPA，部分固定每天游泳的會員認為權益受損。

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消保官：消費者可協商退費

台中市主任消保官康馨壬指出，業者暫停游泳池及SPA池，必須說明夜間減壓是否有必然影響，服務減少也可能與當初邀約內容不一，消費者可與業者協商部分退費。

World Gym公關廖容瑩表示，全台水情告急，桃竹苗台中地區實施夜間減壓供水，配合政府節水政策和抗旱之因應部署，SPA池及大量用水之游泳池暫停開放使用；對此，多數會員皆認同、也能體諒。夜間減壓影響館內部分設施運作部分，會向主任消保官說明。

世界健身房豐原館。（記者張軒哲攝）

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