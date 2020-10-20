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    颱風「濾鏡」又來了？沙德爾生成 屏東紅透半邊天

    屏東今天天色再度紅通通。（記者陳彥廷翻攝）

    屏東今天天色再度紅通通。（記者陳彥廷翻攝）

    2020/10/20 20:45

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕沙德爾颱風今天早上在菲律賓呂宋島東方生成，雖然預期路徑不會直接對台灣帶來影響，但今天傍晚屏東又出現詭異紅色天空，由於去年利奇馬颱風經過前夕，也曾出現類似天象，居民議論紛紛是颱風「濾鏡」又來了，但今天空品不佳，也有人一口咬定無奈地說「就是空污」。

    去年利奇馬颱風前，屏東就曾出現天空一片紅的天色，當時連望向白色物體，都是染紅一片，天象如同「濾鏡」，放眼所及之物全被染上紅色，當時恆春氣象站解釋，颱風來襲前水氣偏多，造成波長較短的藍光被散射程度大，留下波長較長的紅、黃光所致，屏東在2016年尼伯特颱風來臨前也曾發生過類似的天氣現象。

    今天下午屏東的天空再次出現偏紅的天色，雖然不像去年的「濾鏡」般籠罩所有視線，但明顯比前幾天的傍晚來得紅通通許多，有的民眾聯想到早上生成的沙爾德颱風，才會在短短1年就能兩度目擊颱風「濾鏡」。

    不過，今天南台灣空品不佳，屏東縣內的屏東、潮州及琉球測站就出現橘色提醒燈號，由於屏東沒有大型石化產業，有人認為，就是屏東常見的境外空污物與太陽的光化學反應所致，與遠在菲律賓東部海域、才剛生成的颱風關係不大。

    屏東今天天色再度紅通通。（記者陳彥廷翻攝）

    屏東今天天色再度紅通通。（記者陳彥廷翻攝）

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