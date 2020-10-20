成大與印度藥廠攜手 開發防癌與治療阿茲海默症疫苗

成大分醫所特聘教授張南山（左一）與印度藥廠攜手開發新藥，盼能預防癌症並治療阿茲海默症。（成功大學提供）

2020/10/20 19:50

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學分子醫學研究所特聘教授張南山發現「Z小分子蛋白」，與印度製藥公司Lazuline Biotech攜手投入開發疫苗等相關研究，盼達成早期預防癌症與阿茲海默症（Alzheimer's Disease）的臨床研究。

雙方於9月初達成合作協議，張南山表示，目前市面上尚無可以有效治療阿茲海默症的藥物，雙方預計耗時2至3年的時間，將Z小分子蛋白推進臨床試驗。

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國際失智症協會曾推估，全球失智症年度總數將於2050年達到1億5千2百萬人口。台灣失智症協會也指出，全球平均每3秒就新增1名失智患者，因此，預防與治療成為人類當前亟需解決的生存議題。

張南山指出，阿茲海默症屬大腦不正常之老化現象，是最常見的老年失智症類型，病發時期通常由中年開始，病症慢性惡化會超過至少2、30年以上，新藥應以青少年或中年時期即預防。

成大研究團隊10年來由基礎細胞研究至動物實驗，發現Z小分子蛋白可抑制多種癌細胞的生長，還進一步以小鼠模擬人類晚年失智症病理變化，利用靜脈注射將Z小分子蛋白打入小鼠體內，可改善小鼠學習力並改善腦內海馬迴的記憶功能，進一步達到預防、保護及恢復神經細胞的功效，對未來臨床癌症與阿茲海默症的預防和治療也具有潛在的影響力。

張南山強調，治療機轉與Z小分子蛋白誘導的體內免疫系統活化有關，進一步達到抗癌及治療阿茲海默症。未來Z小分子蛋白之發展可仿照疫苗等研究來實施，期望達成預防與治療的雙重目標。

成大分醫所特聘教授張南山（左一）與印度藥廠攜手開發新藥，盼達成早期預防癌症並治療阿茲海默症。（成功大學提供）

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